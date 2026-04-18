Fenerbahçe taraftarı çıldıracak! Felipe Melo'dan maç sonrası olay paylaşım
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Rizespor engeline takıldı. Felipe Melo'nun maç sonrası paylaşımı Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulundursa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, baskı kurup oyunu rakip sahaya yıksa da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, devrenin hemen başında 47. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, golün şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve oyunun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Çaykur Rizespor'da 72. dakikada Samet Akaydin'in kırmızı kart görmesiyle rakibi 10 kişi kalan Fenerbahçe baskısını artırdı. Baskıdan erken sonuç alan sarı-lacivertliler, 78. dakikada penaltı kazandı.
Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 80. dakikada topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Maçın 90+8. dakikasında duran topta kaleci Ederson'un büyük hatasında topu filelerinde gören sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 67'ye yükselterek 1 maçı eksik Galatasaray'ın 1 puan gerisinde kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı.
MELO PAYLAŞIM YAPTI Fenerbahçe'nin Rizespor maçındaki puan kaybı sonrası eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan bir paylaşım geldi.
Felipe Melo, Rizespor forması giyerek kamera karşısına geçti.
Felipe Melo'nun, "Kardeşim bir çay" diyerek çay istediği gözlemlendi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu çay içerken, "Güzel çay, çok güzel çay" sözlerini dile getirdi.
G.SARAY TARAFTARI BEĞENDİ Felipe Melo'nun paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun paylaşımına çok sayıda beğeni gönderdi.
