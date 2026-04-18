  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz'ün üstü gibi altı da perişan halde Rojin Kabaiş’in babasından Akın Gürlek yorumu: Burada olsa elini öpecektim Tüm Fenerbahçeliler 2-2'lik beraberlik sonrası... Cherif'in yıldız olacağından emin miyiz? İzmir’in terk edilmiş incisi: Lübbey turizmle hayat bulacak Opel’den elektrikli güç gösterisi! Yeni Mokka GSE Türkiye’de Antioksidan dünyasının süper kahramanı: Günde 1 fincan yeşil çay içmenin... Okul saldırılarında ‘taklit’ riski: Akademisyenlerden dijital tehlike uyarısı Toplumsal çürüme kapıda mı? İletişim uzmanından dikkat çeken açıklama Şok eden vücut belirtisi: Vücudunuzu yeniden programlayan sır deşifre oldu!
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Ankesörlü ve sabit telefonlar tarihe karışacak
AA Giriş Tarihi:

Mobil iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanımı azalan sabit telefon ve ankesörlü telefon sayısı, son 5 yılda yüzde 30'dan fazla geriledi.

1
#1
Foto - Ankesörlü ve sabit telefonlar tarihe karışacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'de vatandaşların uzaktan iletişim kurma şekilleri yıllar içerisinde önemli değişim gösterdi.

#2
Gelişen teknolojiyle birlikte birçok özelliğe sahip mobil telefonların üretilmesi ve kullanımının yaygınlaşması, iletişimde kırılma yarattı.

#3
Böylece, Türkiye'deki mobil abone sayısı 2021'de 86,3 milyon iken 2025'te 99,7 milyona ulaştı. Mobil iletişimdeki bu artış, sabit ve ankesörlü telefonların kullanımını azalttı.

#4
Bu kapsamda, geçmişte şehir merkezleri, otobüs terminalleri, şehir meydanları ve önemli binaların önlerinde yaygın olarak bulunan ankesörlü telefonlar, şimdi daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri yerleşkelerinde ve cezaevlerinde kullanılıyor.

#5
Türkiye genelinde 2014'te 83 bin 283 ankesörlü telefon bulunurken bu sayı 2021'de 45 bin 695'e kadar geriledi. Ankesörlü telefon sayısı, 5 yıllık dönemde azalmaya devam ederek 2025'te 31 bin 175'e düştü.

#6
Böylece 5 yılda ankesörlü telefon sayısı yaklaşık yüzde 32 azaldı. Sabit telefon abone sayısı da geriledi Ankesörlü telefonlara benzer şekilde sabit telefonların kullanımı da azalış gösterdi.

#7
Türkiye'de 2014'te 12 milyon 445 bin 582, 2021 sonu itibarıyla 12 milyon 264 bin 321 olan ankesörlüler hariç sabit telefon abone sayısı, 10 milyonun altına indi. Bu sayı 5 yılda yüzde 32 azalarak 2025 sonunda 8 milyon 359 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

#8
Böylece ülkedeki ankesörlü ve sabit telefon abone sayısı da 5 yılda yaklaşık yüzde 32 azalarak 2025 yılı sonunda 8 milyon 390 bin 856 oldu.

#9
Türkiye'deki son 5 yılda sabit telefon abone ve ankesörlü telefon sayılarına ilişkin veriler şöyle: Sabit Telefon Ankesörlü Telefon 2021 12.264.321 45.695 2022 11.155.523 42.456 2023 9.887.376 38.158 2024 8.990.073 36.224 2025 8.359.681 31.175

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

cem

bu telefonları çoğunlukta isimsiz ihbar yapanlar yada hain fetoşlar kullanıyor..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23