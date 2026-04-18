  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankesörlü ve sabit telefonlar tarihe karışacak Kısa sürede kararmaya son: İşte muzların çürümesini önleyen yöntem! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak! Felipe Melo'dan maç sonrası olay paylaşım Altın mı borsa mı? Haftanın en çok kazandıranı belli oldu! Görenler inanmakta zorlanıyor! Burası Kapadokya değil Ankara Akşehir Gölü’nde umut veren görüntü! Tam 8 yıl sonra su tutmaya başladı Trafikte bunu sakın yapmayın: 515 bin TL cezası var! Gelenek yine bozulmadı: “Leylekli okul” misafirlerine kavuştu Konut satışında şaşırtan tablo: Fiyatlarda yüzde 35'lik değişim var! 910 lirayı duyan İngilizler işi gücü bırakıp Türkiye'ye gelmeye başladı! Herkes tam anlamıyla şaşkın
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Görenler inanmakta zorlanıyor! Burası Kapadokya değil Ankara
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Görenler inanmakta zorlanıyor! Burası Kapadokya değil Ankara

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Abacı Peribacaları görenleri şaşırtıyor. Kapadokya’yı andıran oluşumlar, özellikle bahar aylarında yoğun ilgi görüyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Abacı Peribacaları, ilk bakışta Kapadokya’yı hatırlatan görüntüsüyle ziyaretçilerini şaşırtıyor.

Kızılcahamam ilçesine bağlı Abacı Mahallesi sınırlarında yer alan Abacı Peribacaları, rüzgar ve su erozyonunun binlerce yıl süren etkisiyle oluştuğu biliniyor. Bölge, kendine özgü jeolojik yapısıyla görenleri hayran bırakırken, özellikle bahar aylarında artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.

Kapadokya'daki peribacalarına benzerliğiyle öne çıkan Abacı Peribacaları, henüz çok fazla bilinmese de son yıllarda doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Yerli ve yabancı turistler, bölgenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında farklı renk tonlarına bürünen Abacı Peribacaları, görsel şölen sunuyor. Kızılcahamam Belediyesi yetkilileri, bölgenin turizme kazandırılması adına çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Abacı Peribacaları'nın Ankara'nın önemli doğal değerlerinden biri olacağını ifade ediyor. Bölgenin tanıtımının artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının da her geçen gün yükselmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23