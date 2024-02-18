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Şile'de üzücü olay
Türkiye
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Şile'de üzücü olay

2024-02-18 15:30:26
Şile'de üzücü olay

Şile'de zıpkınla vurulmuş ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Kumsala vuran yunus balığını gören bir işletme sahibi durumu belediye ekiplerine bildirdi.

#1
Foto - Şile'de üzücü olay

Edinilen bilgilere göre, denizde balık avlamak isteyenler tarafından zıpkınla vurulan yunus balığı karaya vurdu.

#2
Foto - Şile'de üzücü olay

Dün sabah saatlerinde sahilde işletmesi olan Adem Yıldız farketti.

#3
Foto - Şile'de üzücü olay

Zıpkınla vurulduğu ve ölü olduğu anlaşılan yunus balığı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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Foto - Şile'de üzücü olay

Sahilde işletmesi olan Adem Yıldız, "Geçen yılda denk geldik. Ama daha da ileride denk geldik. O bunun gibi vurulmuş ve kanlıydı" dedi.

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