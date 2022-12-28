Siirt'te çiftçiler kara kara düşünüyor

Günbat, “Bu yıl ilimizde ve bölgemizde yeteri kadar yağmurlar yağmadı. Bu mevsimde gereken yağmurların yağmadığı görülmektedir. Bu yağmurlar yağmadığı takdirde ilimizde ve bölgemizde büyük kuraklıklar yaşanacak, çiftçiler zor durumda kalacaklar. Bölgemizin en büyük geliri tarım ve hayvancılıktır. Yağmurlar yağmasa otlar yeşermeyecek hayvan besicileri de zor durumda kalacaklar. Şuana kadar beklenen yağmurlar yağmamıştır, uykularımız kaçmaktadır. Bu kuraklıktan dolayı çok rahatsız oluyoruz, çok zor durumda kalıyoruz. İnşallah yağmurların yağmasını bekliyoruz. Ama yağmasa çok büyük zararlar olur bölgemizde” dedi.