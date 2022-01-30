2022-01-30 04:49:27 Sigarayı bırakamak istemeyenlerin inandığı efsaneler
Sigara içme alışkanlığından vazgeçememenin bir nedeni de doğru bilinen yanlışlardır.
Sigara içme alışkanlığından vazgeçememenin bir nedeni de doğru bilinen yanlışlardır.
Çoğunuz, kendinizi kötü, gergin, endişeli ve hatta stresli hissettiğinizde, rahatlamanın tek yolunun bu olduğunu düşünerek kolayca sigara içmeye geçersiniz.
Sigara içmenin stresi azalttığına inanıyorsanız, yalnız değilsiniz.
Hepimiz sigaranın yan etkilerinin farkındayız.
Sigara paketi bile sigaranın sağlığa zararlı olduğunu haykırıyor.
Yine de ondan vazgeçemiyoruz. Bazı insanlar sigarayı hemen bırakmanın kilo almaya yol açabileceği konusunda uyarılır.
İnsanların inanmaya meyilli olduğu daha çok efsane var.
Yine de, milyonlarca insan, sigara içenlerin sigara hakkındaki yanlış inançları nedeniyle, onları kendi kararlarına karşı sigara içmeye devam etmeye zorlayan, hayatlarının her günü risk almayı seçiyor. İşte, sigarayla ilgili bazı efsaneler ve gerçekler;
1. Filtreler sigarayı etkisiz hale getirir Gerçek: Filtreli sigaraların gerçekten daha güvenli olduğunu kanıtlayacak hiçbir çalışma yoktur. Ancak insanların filtrelerin sigaraları filtresiz sigaralardan daha güvenli hale getirdiğine inandıkları bir efsanedir. Gerçek şu ki, filtreler sigarada bulunan kimyasallardan kimseyi korumaz. Duman parçacıklarını küçültmek için tasarlandılar, bu da nikotinin daha kolay emilmesini sağlar. Bu da bağımlılığı artırıyor.
2. Bırakınca kilo alınır Gerçek: Sigarayı kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olduğu için bırakmak istemeyenlerden misiniz? Aktif bileşen, sigarada bulunan nikotin, enerji tüketimini artırmaya ve iştahı azaltmaya yardımcı olur, bıraktıktan sonra kilo almanızla aynı nedendir. Sigarayı bıraktığınızda iştahınız artık baskılanmaz ve daha fazla yiyebilirsiniz, bu da kilo almanıza neden olabilir. Bununla birlikte, kilo alımı mutlaka sigarayı bırakmanın sonucu değildir.
3. Sigara sitresi azaltır Gerçek: Stresinizle başa çıkmak için sigara da içiyor musunuz? Evet ise, size yardımcı olmayacak. Peki, sigaranın stresi azaltmadığını, aksine stresi ve gerginliği artırabileceğini biliyor muydunuz? Nikotin anında bir rahatlama hissi yaratır.
Bu yüzden insanlar stres ve kaygıyı azalttığı inancıyla sigara içiyorlar. Ancak bu etki sonsuza kadar sürmediği gibi, geçicidir. Hatta bu sizin sigara bağımlılığınızı artıracaktır.
4. Ara sıra içmek zarar vermez Gerçek: Ara sıra sigara içmenin oldukça zararsız olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Her sigara içtiğinizde, kalbinize, ciğerlerinize ve vücudunuzdaki hücrelere zarar verebilir. Tütünün güvenli bir şekli olmadığını ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi olmadığını unutmayın.
5. Elektronik sigaralar daha güvenlidir Gerçek: Tütünün güvenli bir şekli yoktur. Vaping olarak da bilinen e-sigaralar bile değil.
Tıpkı sigaralar gibi e-sigaralar da sıvı halde nikotin ve diğer toksik kimyasalları içerir ve bu, sağlığınızı birçok yönden etkileyebilecek zararlı ve bağımlılık yapan bir ilaçtır. Bir kişide akciğer kanseri geliştirme riskini artırabilir.
6. Hamileler için erken doğum riski oluşturmaz Gerçek: Sigara içmenin bir kadının hamile kalmasını zorlaştırdığı ve bir kadının asla hamile kalmama riskinin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.
Bununla birlikte, sadece erken doğum değil, sigara içmek de düşük, dış gebelik, düşük doğum ağırlığı ve yarık dudak/damak riskini artırabilir.
7. Can sıkıntısını ortadan kaldırın Gerçek: Sigaranın stresinizi azaltmanıza yardımcı olmadığı, bunun yerine endişenizi ve gerginliğinizi artırabileceğine dair bir efsaneyi çoktan yıktık.
Bu yüzden can sıkıntısından kurtulmak için sigara içmeye çalışmak onu anında rahatlatabilir ama bu duygudan kurtulmak için her seferinde sigara kullanmak sizi buna bağımlı hale getirebilir.
8. Dumansız tütün daha sağlıklıdır Gerçek: Bu kesinlikle yanlış; çünkü dumansız tütün, kansere neden olduğu bilinen diğer maddelerle birlikte nikotin sağlayan tütündür. Kişi onu akciğerlere çekmese de, ağız astarı yoluyla emilir ve kan dolaşımı yoluyla vücudun tüm bölgelerine dolaşır.
9. Dumandan çevredekiler etkilenmez Gerçek: Pasif veya istem dışı sigara içimi olarak da bilinen ikinci el sigara içimi eşit derecede risklidir.
Pasif içicilik ayrıca akciğer kanseri, kalp krizi veya felç ve diğer ciddi hastalık riskinizi artırabilir. Yani kendiniz için bırakmak istemiyorsanız, aileniz veya arkadaşlarınız için bırakın.
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