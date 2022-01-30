  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
22
Sigarayı bırakamak istemeyenlerin inandığı efsaneler

2022-01-30 04:49:27
Sigarayı bırakamak istemeyenlerin inandığı efsaneler

Sigara içme alışkanlığından vazgeçememenin bir nedeni de doğru bilinen yanlışlardır.

#1
Foto - Çoğunuz, kendinizi kötü, gergin, endişeli ve hatta stresli hissettiğinizde, rahatlamanın tek yolunun bu olduğunu düşünerek kolayca sigara içmeye geçersiniz.

Çoğunuz, kendinizi kötü, gergin, endişeli ve hatta stresli hissettiğinizde, rahatlamanın tek yolunun bu olduğunu düşünerek kolayca sigara içmeye geçersiniz.

#2
Foto - Sigara içmenin stresi azalttığına inanıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Sigara içmenin stresi azalttığına inanıyorsanız, yalnız değilsiniz.

#3
Foto - Hepimiz sigaranın yan etkilerinin farkındayız.

Hepimiz sigaranın yan etkilerinin farkındayız.

#4
Foto - Sigara paketi bile sigaranın sağlığa zararlı olduğunu haykırıyor.

Sigara paketi bile sigaranın sağlığa zararlı olduğunu haykırıyor.

#5
Foto - Yine de ondan vazgeçemiyoruz. Bazı insanlar sigarayı hemen bırakmanın kilo almaya yol açabileceği konusunda uyarılır.

Yine de ondan vazgeçemiyoruz. Bazı insanlar sigarayı hemen bırakmanın kilo almaya yol açabileceği konusunda uyarılır.

#6
Foto - İnsanların inanmaya meyilli olduğu daha çok efsane var.

İnsanların inanmaya meyilli olduğu daha çok efsane var.

#7
Foto - Yine de, milyonlarca insan, sigara içenlerin sigara hakkındaki yanlış inançları nedeniyle, onları kendi kararlarına karşı sigara içmeye devam etmeye zorlayan, hayatlarının her günü risk almayı seçiyor. İşte, sigarayla ilgili bazı efsaneler ve gerçekler;

Yine de, milyonlarca insan, sigara içenlerin sigara hakkındaki yanlış inançları nedeniyle, onları kendi kararlarına karşı sigara içmeye devam etmeye zorlayan, hayatlarının her günü risk almayı seçiyor. İşte, sigarayla ilgili bazı efsaneler ve gerçekler;

#8
Foto - 1. Filtreler sigarayı etkisiz hale getirir Gerçek: Filtreli sigaraların gerçekten daha güvenli olduğunu kanıtlayacak hiçbir çalışma yoktur. Ancak insanların filtrelerin sigaraları filtresiz sigaralardan daha güvenli hale getirdiğine inandıkları bir efsanedir. Gerçek şu ki, filtreler sigarada bulunan kimyasallardan kimseyi korumaz. Duman parçacıklarını küçültmek için tasarlandılar, bu da nikotinin daha kolay emilmesini sağlar. Bu da bağımlılığı artırıyor.

1. Filtreler sigarayı etkisiz hale getirir Gerçek: Filtreli sigaraların gerçekten daha güvenli olduğunu kanıtlayacak hiçbir çalışma yoktur. Ancak insanların filtrelerin sigaraları filtresiz sigaralardan daha güvenli hale getirdiğine inandıkları bir efsanedir. Gerçek şu ki, filtreler sigarada bulunan kimyasallardan kimseyi korumaz. Duman parçacıklarını küçültmek için tasarlandılar, bu da nikotinin daha kolay emilmesini sağlar. Bu da bağımlılığı artırıyor.

#9
Foto - 2. Bırakınca kilo alınır Gerçek: Sigarayı kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olduğu için bırakmak istemeyenlerden misiniz? Aktif bileşen, sigarada bulunan nikotin, enerji tüketimini artırmaya ve iştahı azaltmaya yardımcı olur, bıraktıktan sonra kilo almanızla aynı nedendir. Sigarayı bıraktığınızda iştahınız artık baskılanmaz ve daha fazla yiyebilirsiniz, bu da kilo almanıza neden olabilir. Bununla birlikte, kilo alımı mutlaka sigarayı bırakmanın sonucu değildir.

2. Bırakınca kilo alınır Gerçek: Sigarayı kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olduğu için bırakmak istemeyenlerden misiniz? Aktif bileşen, sigarada bulunan nikotin, enerji tüketimini artırmaya ve iştahı azaltmaya yardımcı olur, bıraktıktan sonra kilo almanızla aynı nedendir. Sigarayı bıraktığınızda iştahınız artık baskılanmaz ve daha fazla yiyebilirsiniz, bu da kilo almanıza neden olabilir. Bununla birlikte, kilo alımı mutlaka sigarayı bırakmanın sonucu değildir.

#10
Foto - 3. Sigara sitresi azaltır Gerçek: Stresinizle başa çıkmak için sigara da içiyor musunuz? Evet ise, size yardımcı olmayacak. Peki, sigaranın stresi azaltmadığını, aksine stresi ve gerginliği artırabileceğini biliyor muydunuz? Nikotin anında bir rahatlama hissi yaratır.

3. Sigara sitresi azaltır Gerçek: Stresinizle başa çıkmak için sigara da içiyor musunuz? Evet ise, size yardımcı olmayacak. Peki, sigaranın stresi azaltmadığını, aksine stresi ve gerginliği artırabileceğini biliyor muydunuz? Nikotin anında bir rahatlama hissi yaratır.

#11
Foto - Bu yüzden insanlar stres ve kaygıyı azalttığı inancıyla sigara içiyorlar. Ancak bu etki sonsuza kadar sürmediği gibi, geçicidir. Hatta bu sizin sigara bağımlılığınızı artıracaktır.

Bu yüzden insanlar stres ve kaygıyı azalttığı inancıyla sigara içiyorlar. Ancak bu etki sonsuza kadar sürmediği gibi, geçicidir. Hatta bu sizin sigara bağımlılığınızı artıracaktır.

#12
Foto - 4. Ara sıra içmek zarar vermez Gerçek: Ara sıra sigara içmenin oldukça zararsız olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Her sigara içtiğinizde, kalbinize, ciğerlerinize ve vücudunuzdaki hücrelere zarar verebilir. Tütünün güvenli bir şekli olmadığını ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi olmadığını unutmayın.

4. Ara sıra içmek zarar vermez Gerçek: Ara sıra sigara içmenin oldukça zararsız olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Her sigara içtiğinizde, kalbinize, ciğerlerinize ve vücudunuzdaki hücrelere zarar verebilir. Tütünün güvenli bir şekli olmadığını ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi olmadığını unutmayın.

#13
Foto - 5. Elektronik sigaralar daha güvenlidir Gerçek: Tütünün güvenli bir şekli yoktur. Vaping olarak da bilinen e-sigaralar bile değil.

5. Elektronik sigaralar daha güvenlidir Gerçek: Tütünün güvenli bir şekli yoktur. Vaping olarak da bilinen e-sigaralar bile değil.

#14
Foto - Tıpkı sigaralar gibi e-sigaralar da sıvı halde nikotin ve diğer toksik kimyasalları içerir ve bu, sağlığınızı birçok yönden etkileyebilecek zararlı ve bağımlılık yapan bir ilaçtır. Bir kişide akciğer kanseri geliştirme riskini artırabilir.

Tıpkı sigaralar gibi e-sigaralar da sıvı halde nikotin ve diğer toksik kimyasalları içerir ve bu, sağlığınızı birçok yönden etkileyebilecek zararlı ve bağımlılık yapan bir ilaçtır. Bir kişide akciğer kanseri geliştirme riskini artırabilir.

#15
Foto - 6. Hamileler için erken doğum riski oluşturmaz Gerçek: Sigara içmenin bir kadının hamile kalmasını zorlaştırdığı ve bir kadının asla hamile kalmama riskinin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.

6. Hamileler için erken doğum riski oluşturmaz Gerçek: Sigara içmenin bir kadının hamile kalmasını zorlaştırdığı ve bir kadının asla hamile kalmama riskinin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.

#16
Foto - Bununla birlikte, sadece erken doğum değil, sigara içmek de düşük, dış gebelik, düşük doğum ağırlığı ve yarık dudak/damak riskini artırabilir.

Bununla birlikte, sadece erken doğum değil, sigara içmek de düşük, dış gebelik, düşük doğum ağırlığı ve yarık dudak/damak riskini artırabilir.

#17
Foto - 7. Can sıkıntısını ortadan kaldırın Gerçek: Sigaranın stresinizi azaltmanıza yardımcı olmadığı, bunun yerine endişenizi ve gerginliğinizi artırabileceğine dair bir efsaneyi çoktan yıktık.

7. Can sıkıntısını ortadan kaldırın Gerçek: Sigaranın stresinizi azaltmanıza yardımcı olmadığı, bunun yerine endişenizi ve gerginliğinizi artırabileceğine dair bir efsaneyi çoktan yıktık.

#18
Foto - Bu yüzden can sıkıntısından kurtulmak için sigara içmeye çalışmak onu anında rahatlatabilir ama bu duygudan kurtulmak için her seferinde sigara kullanmak sizi buna bağımlı hale getirebilir.

Bu yüzden can sıkıntısından kurtulmak için sigara içmeye çalışmak onu anında rahatlatabilir ama bu duygudan kurtulmak için her seferinde sigara kullanmak sizi buna bağımlı hale getirebilir.

#19
Foto - 8. Dumansız tütün daha sağlıklıdır Gerçek: Bu kesinlikle yanlış; çünkü dumansız tütün, kansere neden olduğu bilinen diğer maddelerle birlikte nikotin sağlayan tütündür. Kişi onu akciğerlere çekmese de, ağız astarı yoluyla emilir ve kan dolaşımı yoluyla vücudun tüm bölgelerine dolaşır.

8. Dumansız tütün daha sağlıklıdır Gerçek: Bu kesinlikle yanlış; çünkü dumansız tütün, kansere neden olduğu bilinen diğer maddelerle birlikte nikotin sağlayan tütündür. Kişi onu akciğerlere çekmese de, ağız astarı yoluyla emilir ve kan dolaşımı yoluyla vücudun tüm bölgelerine dolaşır.

#20
Foto - 9. Dumandan çevredekiler etkilenmez Gerçek: Pasif veya istem dışı sigara içimi olarak da bilinen ikinci el sigara içimi eşit derecede risklidir.

9. Dumandan çevredekiler etkilenmez Gerçek: Pasif veya istem dışı sigara içimi olarak da bilinen ikinci el sigara içimi eşit derecede risklidir.

#21
Foto - Pasif içicilik ayrıca akciğer kanseri, kalp krizi veya felç ve diğer ciddi hastalık riskinizi artırabilir. Yani kendiniz için bırakmak istemiyorsanız, aileniz veya arkadaşlarınız için bırakın.

Pasif içicilik ayrıca akciğer kanseri, kalp krizi veya felç ve diğer ciddi hastalık riskinizi artırabilir. Yani kendiniz için bırakmak istemiyorsanız, aileniz veya arkadaşlarınız için bırakın.

Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Alternatif patates salatası
Kadın - Aile

Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Alternatif patates salatası

Yapması da oldukça basit tarif...
İBB halk ekmek oyunu bozuldu
Gündem

İBB halk ekmek oyunu bozuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Halk Ekmek üzerinden yapmak istediği algı operasyonu çöktü.
Seçim anketinde muhalefete soğuk duş
Gündem

Seçim anketinde muhalefete soğuk duş

Metropoll Araştırma’nın yaptığı son anketin sonuçlarına göre seçmenin yüzde 47’si CHP’nin öncülüğündeki Millet İttifakı’nın Türkiye’yi yönet..
RTÜK Başkanından Cumhurbaşkanlığı genelgesine ilk yorum
Aktüel

RTÜK Başkanından Cumhurbaşkanlığı genelgesine ilk yorum

Türk aile yapısı, çocuk ve gençlerin zararlı yayın içeriklerinden korunmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı genelge..
Arazi kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Arazi kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı...
Yunanistan tutuştu: Türkler geri dönebilirler
Dünya

Yunanistan tutuştu: Türkler geri dönebilirler

Yunanistan'dan, Türk İHA'larıyla ilgili itiraf geldi. Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalinin her zaman varolduğunu dile getiren Yunan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay