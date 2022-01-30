Sigarayı bırakamak istemeyenlerin inandığı efsaneler

1. Filtreler sigarayı etkisiz hale getirir Gerçek: Filtreli sigaraların gerçekten daha güvenli olduğunu kanıtlayacak hiçbir çalışma yoktur. Ancak insanların filtrelerin sigaraları filtresiz sigaralardan daha güvenli hale getirdiğine inandıkları bir efsanedir. Gerçek şu ki, filtreler sigarada bulunan kimyasallardan kimseyi korumaz. Duman parçacıklarını küçültmek için tasarlandılar, bu da nikotinin daha kolay emilmesini sağlar. Bu da bağımlılığı artırıyor.