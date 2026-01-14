Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti
Türkiye ile son dönemde büyük gerilimler yaşan Yunanistan, Meriç bölgesine dikkat çeken iki atama gerçekleştirdi.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde devam eden terfi ve atama kararları kapsamında, Türkiye sınırındaki Meriç (Evros) bölgesinde bulunan iki stratejik birliğin komutanlığına yeni isimler getirildi. Dedeağaç (Aleksandrupoli) ve Dimetoka’da (Didimotiho) gerçekleşen bayrak değişimiyle, bölgedeki askeri yönetim yeniden şekillendi. Dedeağaç merkezli 12. Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığına, Tümgeneralliğe terfi eden Pavlos Andrikopoulos atandı. Andrikopoulos, bu görevi Özel Harp Komutanlığı (DEP) Komutanlığına getirilen Korgeneral Konstantinos Gakis’ten devraldı.
Dedeağaç merkezli 12. Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığına, Tümgeneralliğe terfi eden Pavlos Andrikopoulos atandı. Andrikopoulos, bu görevi Özel Harp Komutanlığı (DEP) Komutanlığına getirilen Korgeneral Konstantinos Gakis’ten devraldı.
Topçu sınıfından gelen Tümgeneral Andrikopoulos, daha önce bölgedeki 156. Kundağı Motorlu Obüs Taburu’nda (Giannuli Kışlası) Komutan Yardımcısı ve Komutan olarak görev yaptığı için Meriç bölgesine oldukça hakim bir isim.
1970 Atina doğumlu olan yeni komutan, ABD’de Topçu Okulu ve White Sands Füze Üssü’nde eğitim gördü. Ayrıca NATO’nun Oberammergau (NSO) okulunda Operasyonel Planlama ve Kriz Yönetimi uzmanlığı bulunuyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Andrikopoulos, evli ve bir çocuk babası.
Dimetoka merkezli 16. Mekanize Piyade Tümeni’nin başına ise Tümgeneralliğe yeni terfi eden Panteleimon Vasiliadis getirildi. Vasiliadis, görevi 4. Kolordu Komutan Yardımcılığına atanan Konstantinos Vasios’tan devraldı. Zırhlı birlik (Tank) kökenli olan Tümgeneral Vasiliadis, daha önce İskeçe (Xanthi) merkezli 25. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevini yürütüyordu. Bölgedeki zırhlı harekat kabiliyeti konusundaki tecrübesiyle biliniyor.
Bu atamaların yanı sıra, bölgedeki en üst düzey birlik olan İskeçe merkezli 4. Kolordu’da Korgeneral Panagiotis Kavidopoulos yerini korurken, Dimetoka’dan ayrılan Tümgeneral Konstantinos Vasios onun yardımcısı olarak görev yapacak. Yapılan bu atamalar, Yunanistan’ın Meriç hattındaki savunma yapısını, hem teknolojik (Topçu/Füze) hem de operasyonel (Zırhlı Birlikler) açıdan sahayı iyi bilen isimlerle güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Birlik Gazetesi
