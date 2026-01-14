Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Bu atamaların yanı sıra, bölgedeki en üst düzey birlik olan İskeçe merkezli 4. Kolordu’da Korgeneral Panagiotis Kavidopoulos yerini korurken, Dimetoka’dan ayrılan Tümgeneral Konstantinos Vasios onun yardımcısı olarak görev yapacak. Yapılan bu atamalar, Yunanistan’ın Meriç hattındaki savunma yapısını, hem teknolojik (Topçu/Füze) hem de operasyonel (Zırhlı Birlikler) açıdan sahayı iyi bilen isimlerle güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.