  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rus istihbaratı, Fener Rum Patrikhanesini 'Kilise'ye karşı komplo kurmakla suçladı! Patrikhane'den 'yalan' yanıtı geldi Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı'ndan kritik Afrin hamlesi Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti Beklenmedik şok gelişme: Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor... Peki, neler oluyor 3 Aralık'ta Sıkıyönetim ilan etmişti! O ülkenin eski liderini öldürecekler: Ülkede olay oldu! İdam cezası istemi
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Türkiye ile son dönemde büyük gerilimler yaşan Yunanistan, Meriç bölgesine dikkat çeken iki atama gerçekleştirdi.

#1
Foto - Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde devam eden terfi ve atama kararları kapsamında, Türkiye sınırındaki Meriç (Evros) bölgesinde bulunan iki stratejik birliğin komutanlığına yeni isimler getirildi. Dedeağaç (Aleksandrupoli) ve Dimetoka’da (Didimotiho) gerçekleşen bayrak değişimiyle, bölgedeki askeri yönetim yeniden şekillendi. Dedeağaç merkezli 12. Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığına, Tümgeneralliğe terfi eden Pavlos Andrikopoulos atandı. Andrikopoulos, bu görevi Özel Harp Komutanlığı (DEP) Komutanlığına getirilen Korgeneral Konstantinos Gakis’ten devraldı.

#2
Foto - Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Dedeağaç merkezli 12. Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığına, Tümgeneralliğe terfi eden Pavlos Andrikopoulos atandı. Andrikopoulos, bu görevi Özel Harp Komutanlığı (DEP) Komutanlığına getirilen Korgeneral Konstantinos Gakis’ten devraldı.

#3
Foto - Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Topçu sınıfından gelen Tümgeneral Andrikopoulos, daha önce bölgedeki 156. Kundağı Motorlu Obüs Taburu’nda (Giannuli Kışlası) Komutan Yardımcısı ve Komutan olarak görev yaptığı için Meriç bölgesine oldukça hakim bir isim.

#4
Foto - Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

1970 Atina doğumlu olan yeni komutan, ABD’de Topçu Okulu ve White Sands Füze Üssü’nde eğitim gördü. Ayrıca NATO’nun Oberammergau (NSO) okulunda Operasyonel Planlama ve Kriz Yönetimi uzmanlığı bulunuyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Andrikopoulos, evli ve bir çocuk babası.

#5
Foto - Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Dimetoka merkezli 16. Mekanize Piyade Tümeni’nin başına ise Tümgeneralliğe yeni terfi eden Panteleimon Vasiliadis getirildi. Vasiliadis, görevi 4. Kolordu Komutan Yardımcılığına atanan Konstantinos Vasios’tan devraldı. Zırhlı birlik (Tank) kökenli olan Tümgeneral Vasiliadis, daha önce İskeçe (Xanthi) merkezli 25. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevini yürütüyordu. Bölgedeki zırhlı harekat kabiliyeti konusundaki tecrübesiyle biliniyor.

#6
Foto - Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Bu atamaların yanı sıra, bölgedeki en üst düzey birlik olan İskeçe merkezli 4. Kolordu’da Korgeneral Panagiotis Kavidopoulos yerini korurken, Dimetoka’dan ayrılan Tümgeneral Konstantinos Vasios onun yardımcısı olarak görev yapacak. Yapılan bu atamalar, Yunanistan’ın Meriç hattındaki savunma yapısını, hem teknolojik (Topçu/Füze) hem de operasyonel (Zırhlı Birlikler) açıdan sahayı iyi bilen isimlerle güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

#7
Foto - Sıfır noktasında neler oluyor? Türkiye korkusu komutanları değiştirtti

Kaynak: Birlik Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

Akrebe casus kamera takıp yuvasına yolladı: Gördüğü manzara karşısında kanı dondu!
Sosyal Medya

Akrebe casus kamera takıp yuvasına yolladı: Gördüğü manzara karşısında kanı dondu!

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran deney, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Bir çılgın maceracı, "Ölümle dans" diyere..
Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Dünya

Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!

İran’daki sokak gösterilerini son Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi destekliyor. El artırıp ‘Şehirleri ele geçirin’ mesajı veren 65 yaşındaki Pehlevi..
Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak
Gündem

Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli istismarcısı CHP'yi rezil kepaze etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23