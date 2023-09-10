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Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

2023-09-10 20:40:52
Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Sıfır kalorili yiyecekler olarak oldukça düşük neredeyse sıfıra yakın kaloriye sahip gıdaları listeliyoruz. Ki bu yiyecekleri neredeyse sindirirken vücut onlardan kaynaklanan kaloriyi harcamış oluyor. Yani sizin onlardan kaynaklanan kalorileri yakmanız için ne yürümeniz ne de egzersiz yapmanız gerekmiyor. Bu yiyecekler kalori açısından sıfır olabilirler fakat içerdikleri besleyici ögeler bakımından sizi hem besleyip hem de kilo vermenizi hızlandırıcı ve bağışıklık sisteminizi güçlendirici etkiye de sahipler. İşte sıfır kalori gıdalar;

#1
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Salatalık! Açlığınızı bastırmak için bardaklar dolusu su içiyorsanız, ?’sı su olan salatalığa terfi etmeye ne dersiniz? Yüksek oranlı su içeren gıdaları tükettiğinizde midenizde daha çok boşluk dolduracağınız için daha tok hissedeceksiniz. Salatalığı yerken ince ince dilimleyerek yemeniz de size bir iki salatalıkta bir sürü şey yemiş hissi verecektir. Kalori açısından sıfır olan salatalık K ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum açısından zengindir.

#2
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Turunçgiller! Kışın vazgeçilmez meyvesi olan turunçgilleri fırsatınız varsa her mevsimde tüketmelisiniz. Göbek eritmek istiyorsanız turunçgiller sizin en iyi dostlarınızdan olmalı. C vitamini seviyesi yüksek olan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, C vitamini yüksek olmayanlara göre vücutlarında daha az toksin depoladıkları gözlemlenmiş.

#3
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Kereviz! Kereviz de kalori açısından oldukça fakir ama vücuda gerekli olan besinler açısından oldukça zengin bir sebzedir. 3 kereviz çubuğunu yediğinizde günlük K vitamini ihtiyacınız karşılanır bunun yanı sıra A vitamini, folik asit ve potasyum da almış olursunuz. Kerevizin ayrıca kas dokusunu gevşetip rahatlatıcı ve kan basıncını düşürücü özelliği de bulunuyor.

#4
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Elma!Günde bir elmayı kabukları ile yemenin kilonuza hiçbir katkısı olmaz. Aksine elma yemek metabolizmanın hızlanmasını sağlayacağı için, yağ yakımı ve kilo vermeyi de hızlandırır. Ayrıca elma yemek cilt güzelliğine de katkı sağlayacaktır. Kayısı! Havuçtan sonra en çok beta karotene sahip meyvelerden olan kayısı, kanserle ve kalp hastalıkları ile savaşırken göz sağlığınızı da korur. Günde 3-5 adet kayısı yemek kalori açısından size pek bir yük olmayacak ama faydası çok olacaktır.

#5
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Kuşkonmaz! Bir tabak pişmiş kereviz yemenin size getireceği kalori yükü 20 kalori civarındadır. Eğer kuşkonmazı siz soyup pişirirseniz bu kalorinin çok daha fazlasını yakmış olacaksınız. Ayrıca kuşkonmazda bolca bulunan B vitamini vücutta bulunan şeker ve nişastaları parçalar. Brokoli! Brokoli belki de en sevilmeyen sebzelerden biridir ama bunu hiç hak etmediği de kesindir. Bir tabak çiğ brokolide bir portakalda olan lif ve C vitamini mevcuttur.

#6
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Domates! Domateste bulunan likopen adlı karoten pigmenti serbest radikallere karşı vücudu savunarak prostat kanserini engeller ve cildin daha genç gözükmesini sağlar. Özellikle güneş kaynaklı ultraviyole ışınlara maruz kaldıysanız domates en etkili doğal tedavi olacaktır. Pek çok diyetisten, diyet listelerinde sıfır kaloriye sahip olan domatesi sınırsız yenebilecekler kategorisine ekler. Karnabahar! Bir tabak haşlanmış karnabahar yaklaşık 20 kaloridir ve günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayacak kadar C vitamini içerir.

#7
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Yeşil Yapraklı Sebzeler! Yeşil yapraklı sebzelerden oluşmuş bir tabak salata yediğinizde içerisinde hangi sebzelerin bulunduğunun hiçbir önemi yoktur. Hemen hemen hepsi doyuruculuk ve besleyicilik anlamında neredeyse birbirine eşdeğerdir. Bulunduğunuz mevsimde taze hangi yeşil yapraklı sebze varsa onu tercih edebilirsiniz. Kalori ise yok denebilecek kadar azdır.

#8
Foto - Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Kırmızı Biber! Dilerseniz çiğ yiyebileceğiniz, dilerseniz salatalarınıza ekleyebileceğiniz, dilerseniz yemeklerinize ekleyebileceğiniz kırmızı biber özellikle de acıysa metabolizmanızı süper hızlandıracak gıdaların başında gelir. Mantar! Özellikle kendi yaptığım diyette ara öğün olarak en çok tercih ettiğim ve en lezzetli olanlardandı. Mantarı bir güvece koyup fırına veya mikrodalgaya atıp pişirdiğinizde yanında hiç birşey olmadan yiyebileceğiniz hem açlığınızı hem de lezzet ihtiyacınızı giderecek sihirli bir yiyecek. Kalori açısından vücudunuza katkı sağlamayan mantar bağışıklık sisteminin de kuvvetlenmesini sağlar.

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