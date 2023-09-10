Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Sıfır kalorili yiyecekler olarak oldukça düşük neredeyse sıfıra yakın kaloriye sahip gıdaları listeliyoruz. Ki bu yiyecekleri neredeyse sindirirken vücut onlardan kaynaklanan kaloriyi harcamış oluyor. Yani sizin onlardan kaynaklanan kalorileri yakmanız için ne yürümeniz ne de egzersiz yapmanız gerekmiyor. Bu yiyecekler kalori açısından sıfır olabilirler fakat içerdikleri besleyici ögeler bakımından sizi hem besleyip hem de kilo vermenizi hızlandırıcı ve bağışıklık sisteminizi güçlendirici etkiye de sahipler. İşte sıfır kalori gıdalar;