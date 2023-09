Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu

Turunçgiller! Kışın vazgeçilmez meyvesi olan turunçgilleri fırsatınız varsa her mevsimde tüketmelisiniz. Göbek eritmek istiyorsanız turunçgiller sizin en iyi dostlarınızdan olmalı. C vitamini seviyesi yüksek olan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, C vitamini yüksek olmayanlara göre vücutlarında daha az toksin depoladıkları gözlemlenmiş.