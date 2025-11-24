Şifa deposu nar: Kabuğunu sakın çöpe atmayın! ilaç gibi ama böyle yiyen hasta olmaz... Büyük destek oluyor

1. Akne, sivilce ve döküntü oluşumunu engeller Nar kabuğu antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Akne, sivilce ve kızarıklık gibi cilt problemleriyle etkili bir şekilde savaşır. Kabuklar, antioksidanlar açısından zengindir. Bakteri ve diğer enfeksiyonları vücudunuzdan uzak tutmaya yardımcı olur. Nar kabukları, yüz maskesi ya da peelingi olarak kullanıldığında cildinizdeki ölü deri hücrelerin temizlenmesini sağlar. 2. Vücudun detoksifikasyonuna yardımcı olur Antioksidanlar, vücuttaki toksik ajanlarla aktif olarak savaşır. Bu nedenle, nar kabuğunun yüksek antioksidan içeriği, vücudu detoksifiye etmek için kullanıldığında yetenekli bir araçtır. Yapılan bir araştırma, nar kabuğunun sulu özünün detoksifikasyonu destekleyebileceğini kanıtlamıştır. Vücutta bulunan toksinlerle savaşmada oldukça etkilidir. 3. Kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini önler Güneşe aşırı maruz kalma ve kirlilik, erken yaşlanmanın iki ana nedenidir. Araştırmalar, nar kabuğu özünün - tohum yağı ile birlikte kullanıldığında - prokollajen sentezini desteklediğini, kollajeni parçalayan enzimlerle savaştığını ve cilt hücre büyümesini desteklediğini gösteriyor. Böylece cilt yaşlanmasını ve kırışıklıkları doğal ve etkili bir şekilde geciktirmektedir. Hallym Üniversitesi tarafından insan deri hücreleri üzerinde yapılan bir araştırma, nar kabuğu özlerinde bulunan ellagik asidin kırışıklıkları hafifletebileceğini bulmuştur. Bu nedenle, cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olabilir. 4. Boğaz ağrısını ve öksürüğü iyileştirir Geleneksel tıbbi uygulamalara göre, nar kabuğu öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur ve boğaz ağrısını hafifletmek için gargara olarak su ile toz halinde kullanılır. Birden fazla çalışma, nar kabuğunun hidroalkolik özünün, boğaz ağrısı ve öksürüğün tedavisinde yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. 5. Doğal bir nemlendirici ve güneş kremi olabilir Bu noktada sınırlı veri mevcuttur. Bununla birlikte, elde edilen bazı kanıtlar, nar kabuğunda bulunan ellagik asidin cilt hücrelerindeki nemin kurumasını önleyebileceğini ve böylece cildinizi nemli tutabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca nar kabuğu cildinizi nemlendirerek, çevresel toksinlerden korur ve pH dengesini geri kazandımaktadır. Bu nedenle cilt bakım ürünlerinde nemlendirici özellikleri nedeniyle kullanılırlar. Nar kabuğu, etkili güneş koruyucu maddeler içerir. UVA ve UVB ışınlarının ciltte neden olduğu hasarı önlemek ve onarmak için doğal bir güneş kremi görevi görür. 6. Cilt kanseriyle savaşır Yapılan yeni araştırmalar, nar özlerinin cilt kanseri başlangıcına karşı savaşan önleyici bir madde içerdiğini ortaya çıkardı. Nar kabuğunun anti-enflamatuar, anti-kanser özelliklerinin cilt kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Nar kabuğu, kanser hücresi çoğalma sürecini önleyerek cilt kanseri riskini azaltır. Ancak bu konuda çok az sayıda araştırma mevcuttur ve nar kabuğunun insanlardaki bu faydasını anlamak için daha uzun süreli araştırmalara ihtiyaç vardır. 7. Zengin C vitamini kaynağı C vitamini, nar kabuğunda bol miktarda bulunur. C vitamini, yaraları iyileştirmeye ve yara dokusu oluşturmaya yardımcı olan kapsamlı bir büyüme ajanıdır. Vücut kütlesi oluşturmak için proteinler oluşturmaktadır. Kıkırdak, kemik, dişlerin onarımı ve bakımında önemli bir rol oynamaktadır. 8. Kalp hastalığına karşı korur Nar kabuğu, LDL kolesterolü oksidasyona karşı koruma konusunda oldukça yetenekli olan antioksidanlar açısından zengindir. Kalp problemlerini önleyen damar koruyucu etkilere sahip olduğu da söylenmektedir. Bu faydalıdır çünkü vücudunuzdaki LDL kolesterol oksidasyonu, kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklara katkıda bulunan önemli bir faktör olan oksidatif strese yol açabilir. Düzenli nar tüketiminin kan dolaşımını desteklediği, kötü kolesterolü düşürmeye katkı sağladığı ve tansiyonu dengeleyebildiği biliniyor. Özellikle nar suyu, geleneksel tıpta öksürük azaltıcı ve boğaz rahatlatıcı olarak yüzyıllardır kullanılıyor. 9. Diş sağlığına iyi gelir Nar kabukları genellikle diş tozlarında ve diş macunlarında kullanılır. Bu kabukların, diş eti iltihabı, diş plağı, çürük ve ağız ülseri gibi bir dizi diş problemiyle başa çıkmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antikanser etkilere sahip olduğu bilinmektedir. 10. Kemik sağlığına iyi gelir Nar kabukları kemik yoğunluğu kaybını azaltmada etkilidir. Araştırmalar, nar kabuğundan yapılan karışımların tüketilmesinin kemik sağlığını artırmaya ve menopozdan sonra osteoporoz başlangıcını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir araştırma, nar kabuğunun tanenler, polifenoller ve flavonoidler açısından zengin olduğunu ve özünün besin takviyesi olarak tüketilmesinin kemik sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmektedir. 11. Bağırsak sağlığına iyi gelir Nar kabuğu, antiinflamatuar özelliği ile bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olan tanenler içerir. Ayrıca, bu meyve kabuğu hemoroid şişmesini azaltmaya yardımcı olur. Bazı kanıtlar, nar kabuğunun ishal sırasında kanamayı durdurmaya yardımcı olduğunu ve sindirim sağlığını iyileştirdiğini öne sürüyor. 12. Nar suyunun hafızayı ve bilişsel fonksiyonları destekleyebileceğine işaret ediyor. Nar nasıl kesilir? Keskin bir bıçak kullanarak narın üstünü ve altını kesin. Narın kabuğunu yukarıdan aşağıya doğru çizin. 4 eşit bölüm oluşturmak için toplam 4 kesi yapın. Beyaz kısma vurduğunuzda durarak sadece deriyi kesin. Narı suya koyun ve daha önce yaptığınız kesikler boyunca 4 parçaya ayırmak için parçalamaya başlayın. Tohumları kabuktan uzaklaştırın. Tohumlar kasenin dibine çökecek ve kabuk/çukur yukarı doğru yüzecektir. Süzmeden önce, suyun üstünü sıyırın. Fazla deri ve posayı çıkarın. Nar tozu nasıl yapılır? Dört ila beş nar meyvesi alın ve her meyveyi uzunlamasına dört bölüme ayırın. Tüm tohumları çıkarın ve kabukları ayırın. Ayrıca, her kabuğu ikiye bölün. Kabukları tedavi amaçlı kullanmak istiyorsanız, kırmızı derinin hemen altındaki sarı kısmı bir bıçakla soyun. Bunun nedeni, sarı kısmın kurutulup toz haline getirildiğinde karışımlarınıza acı bir tat verebilmesidir. Bununla birlikte, kabuğu harici uygulama için kullanıyorsanız, sarı kısmı sağlam tutabilirsiniz. Kabukları bir tabağa ya da kuru bir beze koyun. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakın. Kurumasına izin verin. Kabukları sertleşip tüm nemini kaybedene kadar güneşte bekletin. Alternatif olarak nar kabuğu kuruyana kadar 2 ila 3 saat boyunca fırınınızın en düşük sıcaklığında bekletin. Tüm güneşte kurutulmuş kabukları temiz, kuru bir mutfak robotuna ekleyin ve ince bir toz elde edene kadar iki dakika öğütün. Tozu temiz, hava geçirmez bir cam kavanozda saklayın. Nar kabuğu çayı nasıl yapılır? Nar kabuğu çayı yapmak için, kahve makinesinin veya çaydanlığın üzerine kahve filtresi ekleyin. Üzerine sıcak su dökün ve beş dakika demlenmesini bekleyin. Şimdi tüketebilirsiniz. Nar tozunu nasıl cilt bakımında nasıl kullanabilirim? Bir macun oluşturmak için tozu suyla seyreltin. Yüz maskesi, nazik bir vücut ovma tedavisi olarak kullanın. Uygulamadan önce cildinizde toz testi yaptığınızdan emin olun. Kurutulmuş nar kabuklarını öğütün. 1 tatlı kaşığı nar kabuğu tozuna yoğurt, bal veya su ekleyerek macun yapın. 10–15 dakika cilde uygulayın ve durulayın.