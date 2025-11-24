  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Eşsiz lezzetiyle ara öğünlerde ve atıştırmalık vakitlerinde tüketebileceğiniz bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Adeta şifa niteliğinde bu besinden günde sadece üç tane tüketmek, kemik erimesine karşı koruyor, hafıza ve beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor ve kanserli hücrelerin önüne geçiyor. İşte mucizevi etkileri olan o meyve ve faydaları… Kemik sağlığını destekleyip çelik gibi güçlendiriyor!

1
#1
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Kızılcık meyvesi, hem ekşi hem de acı türlere sahip olan kırmızı besindir. Genellikle kurutulmuş veya meyve suyu şeklinde tüketilir ancak, nadiren de olsa çiğ olarak yenilir ve reçellerde kullanılır. Sonbahar mevsiminde hasat edilir ve yaban mersiniyle aynı aileden gelmektedir.

#2
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Kızılcık; C, E, K vitaminlerini, manganez gibi mineralleri ve antioksidanları içerir. C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur, gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Vücuttaki kolajenin üretim sürecinde yer alır, cilt ve eklem sağlığında önemli rol oynar. İçerisindeki antioksidanlar, cilde zarar veren toksinleri atarak cildi güzel gösterir.

#3
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Kızılcık tüketmek; kemik sağlığını destekleyerek kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz isimli durumun riskini azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde düzenli tüketimi kas ve kemiklerin güçlenmesine destek olur.

#4
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Kızılcık; içerdiği folik asit, flavonoidler ve potasyum sayesinde kalp sağlığını destekler. Kolesterol ve kan basıncını düzenler bu sayede kalp sağlığını korur. Damarların tıkanmasını engelleyerek kalp krizi risklerinin de önüne geçebilir.

#5
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Kızılcık meyvesi, helikopter pilori isimli bakterinin meydana getirdiği mide kanseri ve mide ülseri riskini azaltabilir. Bakterilerin büyümesini önleyerek mide kanserinin ilerleme tehlikesinin önüne geçebilir. Antitümör etkisi sayesinde prostat gibi kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.

#6
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Kızılcık tüketmek, böbrek taşlarının kolay bir şekilde düşmesine destek olabilir. American Family Physician'daki bir araştırmaya göre, kızılcık suyu idrarı daha asidik bir hale getirerek taşları engellemeye yardımcı olabilir.

#7
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenleyip bağırsakların sağlıklı bir biçimde hareket etmesini sağlar. İdrar yolunda istenmeyen bakterilere karşı savaşır, idrar yolu enfeksiyonlarının engellenmesine yardımcı olabilir ve idrar söktürücü niteliğindedir.

#8
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kemikleri çelik gibi güçlendiriyor

Yapılan bir çalışmada, 50 ila 80 yaş aralığındaki kişilerin bir fincan kadar kızılcık meyvesi tüketmesinin etkileri incelendi. Çalışmanın sonuçlarına göre kızılcık tüketiminin hafıza ve beyin fonksiyonlarına etki ederek iyileştirmeye yardımcı olabileceği sonucuna varıldı Aynı zamanda araştırma sonucu katılımcıların kötü kolesterol olarak bilinen lipoprotein (LDL) kolesterolün seviyesinde iyileşme olduğu gözlemlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Mahir’in makam aracından bakın kim çıktı!
Siyaset

Ali Mahir’in makam aracından bakın kim çıktı!

İstanbul'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tahsisli resmi makam aracı da durduruldu. Ancak..
MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Gündem

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Gürkan Duman’ın yönetimindeki Betimar’ın yaptığı son ankette MHP'nin oy oranını yüzde 4.4 olarak ölçmesi, anket şirketleri arasında kriz çık..
Bangladeş, Hindistan'a 'şimdi durum farklı' dedi... Şeyh Hasina’a idam cezası kararına eleştiri! Yeni gelişme
Dünya

Bangladeş, Hindistan'a 'şimdi durum farklı' dedi... Şeyh Hasina’a idam cezası kararına eleştiri! Yeni gelişme

Bangladeş, Temmuz 2024 protestolarındaki can kayıplarından sorumlu tutularak gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina’nın ida..
'Güvenli' sanılan şişelenmiş su, en pis su türü çıktı!
Sağlık

'Güvenli' sanılan şişelenmiş su, en pis su türü çıktı!

Guatemala’da yapılan araştırma, halkın en güvenilir bulduğu şişelenmiş suların aslında en yüksek bakteri oranına sahip olduğunu ortaya çıkar..
İfşa oldu: Samsung'un iPhone kullandığı böyle ortaya çıktı! Kafaları allak bullak eden olay
Teknoloji

İfşa oldu: Samsung'un iPhone kullandığı böyle ortaya çıktı! Kafaları allak bullak eden olay

Samsung TV hesabının App Store üzerinden, yani iOS cihazlarla yönetildiği ortaya çıktı. Detaylar kafaları allak bullak etti.
Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde!
Dünya

Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde!

ABD merkezli lüks mücevher markası dev şLugano Diamonds & Jewelry, kurucusuna yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarının ardından dev şirket i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23