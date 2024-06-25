2024-06-25 10:25:37 Sıcaklarla birlikte çoğalan tehlike Akdeniz Meyve Sineği
Adana’da aşırı sıcak ve kışın toplanmayan narenciye ürünleri nedeniyle Akdeniz Meyve Sineği zararlısı üreticilerin korkulu rüyası oldu. Adana’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kış şartlarının oluşmaması ile birlikte Akdeniz Meyve Sineği bölgede artış gösterdi. İl ve ilçe tarım müdürlükleri Adana genelinde toplu ilaçlama ile Akdeniz Meyve Sineği zararlısı ile mücadele başlatırken uzmanlar üreticilerin bahçelerde zararlı ile mücadelede erken tedbir alması ve sık sık kontrol edilmesi gerektiğini belirterek uyardı.