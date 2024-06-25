Sıcaklarla birlikte çoğalan tehlike Akdeniz Meyve Sineği

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, böcek döngüsünün bu yıl dalında kalan narenciye ve sıcak hava ile kesilmediğini ifade ederek, “Bu yıl sıcaklık ve Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili bir sıkıntımız var. Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili sorunumuz kışın ılıman geçmesi ve böceğin yaşam döngüsünün hiç bozulmaması. Bunu tetikleyen bir diğer unsurda turunçgillerin ağacın başında kalması ve dökülmemesi. Bu böceğin çoğalması için ciddi bir sorun oldu.