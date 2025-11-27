  • İSTANBUL
Sıcak saatler! Terör devleti İsrail, Suriye'yi vurdu

Sıcak saatler! Terör devleti İsrail, Suriye'yi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Suriye'ye saldırdı.

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra iline bağlı doğu Tel el-Ahmar bölgesini topçu ateşiyle hedef aldığı bildirildi.

Gelişmeyi Suriye’nin resmi devlet televizyon kanalı el-İhbariyye duyurdu.

Habere göre, İsrail ordusu, Kuneytra’nın Tel el-Ahmar bölgesine topçu atışı gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail’in saldırısının Suriye’nin egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğu ifade edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.

