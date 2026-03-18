Jorge Jesus şok eden 'Ali Koç soyunma odası' gelişmesini ifşaladı! Tüm dünyaya duyuruldu artık...

-Onca zorluğa rağmen, bitime 12 hafta kala liderin sadece iki puan gerisindeydik. Beşiktaş’ı sahamızda ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip takımdan bir oyuncu penaltıya sebep olan faulü sonrası kırmızı kart gördü. Maçı ‘bitirebilecek’ pozisyonda Enner Valencia penaltıyı kaçırdı ve o andan sonra takım ‘dağıldı’. Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı.