Jorge Jesus şok eden 'Ali Koç soyunma odası' gelişmesini ifşaladı! Tüm dünyaya duyuruldu artık...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'de görev yaptığı döneme ve Ali Koç'la arasında geçen olaylara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus, İstanbul günlerini ve dönemin başkanı Ali Koç'la yaşadığı gerilimleri anlattı. Record'a konuşan tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde kazandığı kupanın, Koç'un bütün başkanlığı süresince yaşadığı tek kupa sevinci olduğunu söyledi.

-Onca zorluğa rağmen, bitime 12 hafta kala liderin sadece iki puan gerisindeydik. Beşiktaş’ı sahamızda ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip takımdan bir oyuncu penaltıya sebep olan faulü sonrası kırmızı kart gördü. Maçı ‘bitirebilecek’ pozisyonda Enner Valencia penaltıyı kaçırdı ve o andan sonra takım ‘dağıldı’. Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı.

-Maçın sonunda soyunma odasına indim ve başkanın oyunculara bağırdığını gördüm. Araya girdim ve ona kulübün patronunun kendisi olduğunu ama soyunma odasında söz sahibinin ben olduğumu söyledim; bu yüzden bağırmayı bırakıp orayı terk etmesi gerektiğini ifade ettim. Bana bakıp, ‘Yarın saat 11’de seni ofisimde istiyorum’ dedi. Tamam dedim ve hemen teknik ekibime eşyaları toplamaya başlamalarını söyledim.

-Ertesi sabah odasına, kovulacağımı düşünerek girdim ve… bana sözleşme yenileme teklifi sundu. Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim. Ona, başkanlığı süresince kazandığı tek kupayı getirdim: Türkiye Kupası. Ayrıca takımı UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale taşıdım.

Portekizli teknik adam, 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Al-Hilal'in başına geçmişti.

