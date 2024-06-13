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Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

2024-06-13 11:35:07
Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez Yunanistan'a ait bir gemisi vuruldu.

#1
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Kızıldeniz’de kriz bitmiyor.

#2
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husilerin de Kızıldeniz’de saldırıları devam ediyor.

#3
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husiler'in insansız su-üstü aracı (USV) ile Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi hedef aldığı belirtildi.

#4
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

Saldırının ardından su aldığı aktarılan geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği bildirildi.

#5
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda ise, 2 gemisavar balistik füze fırlattığı kaydedildi. Her iki olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

#6
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

Saldırının ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, “Saldırı 1 USV, çok sayıda İHA ve balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi.

#7
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı” dedi.

#8
Foto - Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu

CENTCOM tarafından hedef alınan Husi noktalarının da ifade edildiği açıklamada, ''Geçtiğimiz 24 saat içinde güçlerimiz Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede 3 gemisavar seyir füzesi rampasını ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti'' denildi.

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