2024-06-13 11:35:07 Sıcak gelişme! Yunan gemisi vuruldu
Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez Yunanistan'a ait bir gemisi vuruldu.
Roma öyle bir şey yaptı ki… Gerçekten çok inanılmaz! Bu kadar da olmaz yani! Galatasaray ne diyecek peki…
Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez Yunanistan'a ait bir gemisi vuruldu.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Kızıldeniz’de kriz bitmiyor.
Yemen'deki İran destekli Husilerin de Kızıldeniz’de saldırıları devam ediyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husiler'in insansız su-üstü aracı (USV) ile Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi hedef aldığı belirtildi.
Saldırının ardından su aldığı aktarılan geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda ise, 2 gemisavar balistik füze fırlattığı kaydedildi. Her iki olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Saldırının ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, “Saldırı 1 USV, çok sayıda İHA ve balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi.
Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı” dedi.
CENTCOM tarafından hedef alınan Husi noktalarının da ifade edildiği açıklamada, ''Geçtiğimiz 24 saat içinde güçlerimiz Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede 3 gemisavar seyir füzesi rampasını ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti'' denildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23