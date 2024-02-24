2024-02-24 14:41:31 SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak
SGK müfettişleri tarafından sıkı denetim başladı.
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SGK müfettişleri tarafından sıkı denetim başladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri, denetimlerini sıklaştırarak belirlenen kişilerin emekli maaşlarını kesme kararı aldı. Ayrıca, bu kişilere ait paraların iadesi için çalışmalar başlatıldı.
SGK, teknolojinin ilerlemesinden yararlanarak 17 milyon emekliyi titizlikle incelemeye aldı. Özellikle usulsüz şekilde emekli olanlar ve sahte boşanma yoluyla dul maaşı almaya çalışanlar yakın takibe alındı. En büyük usulsüzlüklerin ise malulen emeklilik durumlarında gerçekleştiği vurgulandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüzlük cezaları konusunda adımlar atmış durumda. Özellikle malulen emekli olan ve dul maaşı alan kişiler titizlikle inceleniyor. Her bireyin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının kesileceği belirtiliyor. Ayrıca, geriye dönük alınacak olan emekli aylıklarıyla ilgili işlemler de yapılacak.
Sahte boşanma yoluyla haksız maaş alanlar hakkında gelen şikayetlerin arttığı belirtiliyor. Bu kişilerin maaşları derhal kesilecek ve yasal faiziyle birlikte geri alınacak. Benzer şekilde, sahte sağlık raporu ile malulen emeklilik talep edenlere de aynı sıkı önlemler uygulanacak.
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