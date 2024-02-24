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SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

2024-02-24 14:41:31
SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

SGK müfettişleri tarafından sıkı denetim başladı.

#1
Foto - SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri, denetimlerini sıklaştırarak belirlenen kişilerin emekli maaşlarını kesme kararı aldı. Ayrıca, bu kişilere ait paraların iadesi için çalışmalar başlatıldı.

#2
Foto - SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

SGK, teknolojinin ilerlemesinden yararlanarak 17 milyon emekliyi titizlikle incelemeye aldı. Özellikle usulsüz şekilde emekli olanlar ve sahte boşanma yoluyla dul maaşı almaya çalışanlar yakın takibe alındı. En büyük usulsüzlüklerin ise malulen emeklilik durumlarında gerçekleştiği vurgulandı.

#3
Foto - SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüzlük cezaları konusunda adımlar atmış durumda. Özellikle malulen emekli olan ve dul maaşı alan kişiler titizlikle inceleniyor. Her bireyin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının kesileceği belirtiliyor. Ayrıca, geriye dönük alınacak olan emekli aylıklarıyla ilgili işlemler de yapılacak.

#4
Foto - SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

Sahte boşanma yoluyla haksız maaş alanlar hakkında gelen şikayetlerin arttığı belirtiliyor. Bu kişilerin maaşları derhal kesilecek ve yasal faiziyle birlikte geri alınacak. Benzer şekilde, sahte sağlık raporu ile malulen emeklilik talep edenlere de aynı sıkı önlemler uygulanacak.

#5
Foto - SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

#6
Foto - SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

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