SGK'dan flaş karar! Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüzlük cezaları konusunda adımlar atmış durumda. Özellikle malulen emekli olan ve dul maaşı alan kişiler titizlikle inceleniyor. Her bireyin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının kesileceği belirtiliyor. Ayrıca, geriye dönük alınacak olan emekli aylıklarıyla ilgili işlemler de yapılacak.