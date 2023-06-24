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SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

2023-06-24 15:10:28
SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

Emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme! Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika olarak duyurdu. Bu iki şartı sağlayanlara SGK'dan çifte maaş verilecek. Sizde emekli maaşınızı ikiye katlamak istiyorsanız hemen bu şartları kontrol edin. Dilekçe vererek hesabınıza çift maaş birden yatsın. Hemen kontrol edin ve paranızı alın. Peki SGK'dan çift maaş almak için hangi şartlar gerekli? SGK'dan çifte maaş nasıl alınıyor? İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilere çift maaş müjdesi! Asgari ücret zammı sonrası milyonlarca emekli maaşlarına gelecek olan zammı didik didik araştırırken SGK'dan güzel haber geldi. Bu iki şartı sağlayan emeklilere çifte maaş ödenecek. Dilekçenizi hazırlayın ve hemen SGK merkezlerine koşun. Bu fırsat kaçmaz! Milyonlarca emekliye çifte maaş ödenecek. Peki SGK kimlere çifte maaş veriyor? Çift maaş almak için hangi şartları yerine getirmek lazım? İşte son dakika emekli maaşı haberlerinin detayları...

#2
Foto - SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

Milyonlarca emekliye son dakika olarak duyurdular. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere güzel haberi duyurdu. Milyonlarca kişiye çifte maaş verilecek. Bu şartları sağlayan herkesin hesabına çift maaş yatırılacak. Peki bu şartlar neler? Çift maaş almak için hangi şartları yerine getirmek lazım? İşte merak edilen soruların yanıtları...

#3
Foto - SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

2008 öncesi babamdan kalan 4/a yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a'dan kalan yetim aylığını da alabilir miyim? 4/a'dan olan anne ve 4/a'dan olan babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödeniyor.

#4
Foto - SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

2008 öncesi annemden dolayı 4/b'den yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi babamdan 4/b'den kalan yetim aylığını da alabilir miyim? Hak sahibi 18 yaşına kadar her 2 aylığı, sonra ise yalnızca yüksek olanı alıyor. 2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a'dan kalan yetim aylığını da alabilir miyim? Emekli Sandığı iştirakçisi babadan (anneden) ve 4/a sigortalısı anneden (babadan) ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda her iki aylık tamdan ödeniyor.

#5
Foto - SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/b'den kalan yetim aylığını da alabilir miyim? Emekli Sandığı iştirakçisi babadan (anneden) ve 4/b sigortalısı anneden (babadan) ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda her iki aylık tamdan ödeniyor.

#6
Foto - SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

2008 öncesi annemden 4/a'dan kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a'dan emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim? Ölen sigortalının çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için çalışmamaları veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekmektedir. 4/a'dan yetim aylığı almakta iken 4/a'dan emekli olan kişinin yetim aylığı kesilir.

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