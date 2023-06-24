SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

Emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme! Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika olarak duyurdu. Bu iki şartı sağlayanlara SGK'dan çifte maaş verilecek. Sizde emekli maaşınızı ikiye katlamak istiyorsanız hemen bu şartları kontrol edin. Dilekçe vererek hesabınıza çift maaş birden yatsın. Hemen kontrol edin ve paranızı alın. Peki SGK'dan çift maaş almak için hangi şartlar gerekli? SGK'dan çifte maaş nasıl alınıyor? İşte detaylar haberimizde...