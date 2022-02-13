2022-02-13 11:22:31 SGK'dan aylık hibe desteği! 3 bin 984,44 TL ödenecek
SGK'dan son dakika hibe desteği geliyor. 20 ay sürecek mali destekten hem kadın işverenler hem de çalışanlar faydalanacak. Kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor. Hibe desteği başvurularının en geç mart ayı başında başlayacak. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular değerlendirilip uygun olan kişilere karşılıksız para ödemesi yapılacak.