  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araştırmacılar her şeyi tek tek açıkladı! Uzak gelecekle ilgili ürküten tahmin

Rusya acil durum etmeye hazırlanıyor! Türkiye'ye 'Bize satar mısınız?' diyecekler

Tatbikat sürüyor! Efes-2024’ten gururlandıran görüntüler

Reisi'nin helikoptere binmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı!

HÜRJET için müthiş bir gelişme daha

Uzun çalışma saatlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası Avrupa İstatistik Ofisi'ni bile şaşırttı

Akıncı İHA'lar İran'dan sonra oraya mı gidiyor? İşte bu da olursa ortalık karışır

"Osmanlı’dan Günümüze Miras Mescid-i Aksa" sergisi

Bakın kimle fotoğrafı ortaya çıktı Tacizin pusulası yine CHP’yi gösterdi

Fotoğrafları ve özellikleri sızdı! İşte telefonda geri düşen Sony'nin yeni ürünü
Türkiye
4
Şeytanın bile aklına gelmez! Kaçak elektrikte akıl almaz sistem

2024-05-28 11:06:12
Şeytanın bile aklına gelmez! Kaçak elektrikte akıl almaz sistem

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, kaçak kullanımı engellemek amacıyla yapılan yeni yeraltı şebekesi yatırımını engelleyen ve yüzde 72 oranında kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bir siteye, "Biz hırsız değiliz" yazılı pankart asılmıştı. Yapılan kontrollerde, aynı sitede yeni döşenen şebekeden kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Kaçak hattı çeken şahıslar, denetim ekiplerinin geldiğini fark edince kullandıkları malzemeleri bırakarak kaçtı.

1
#1
Foto - Şeytanın bile aklına gelmez! Kaçak elektrikte akıl almaz sistem

Dicle Elektrik, kaçak tüketimle mücadelesini kırsal ve tarımsal sulama alanlarının dışında şehir merkezlerinde de sürdürüyor. Mardin’in Suriye sınırında yer alan Nusaybin ilçesinde bulunan Şerif Başak-3 isimli konut sitesinde eskiyen ve risk teşkil etmeye başlayan eski elektrik şebekesi toplanarak kaldırıldı. Eski şebekenin yerine yeni döşenen ve enerji kalitesini arttırıp kaçak tüketimi de önleyecek olan yeraltı şebekesinden elektrik verilmek istendi. Ancak site sakinlerinden bazıları, yeni şebekeden kaçak elektrik kullanamayacaklarını bildikleri için bu duruma karşı çıktı. Dicle Elektrik ekiplerine hakaret ederek siteden kovan şahıslar, sitelerinde aylık 100 bin kWh elektriğin yüzde 72,2'sinin kaçak olarak tüketildiğini öğrendi. Bunun yıllık 2,2 milyon TL'lik bir fatura oluşturduğunun açıklanması üzerine, site girişine “Biz hırsız değiliz” yazılı büyük bir pankart astılar.

#2
Foto - Şeytanın bile aklına gelmez! Kaçak elektrikte akıl almaz sistem

Yeraltı kablosunu delip bodruma kaçak hat çekmişler Hafta sonu akşam saatlerinde Dicle Elektrik’e yapılan bir ihbar üzerine denetim ekipleri, polise de haber vererek Kışla Mahallesi’nde bulunan Şerif Başak-3 sitesine intikal etti. Yapılan kontroller sonucunda daha yeni döşenen yeraltı elektrik şebekesine ait korumalı kabloların elektrik panosunun altı kazılarak delindiği ve buradan evlere kaçak elektrik hattı çekilmeye çalışıldığı belirlendi. Metrelerce uzunluktaki kaçak hattın sitenin bodrumuna kadar çekildiği ancak konutlara bağlantısının henüz yapılamadığı tespit edildi. Ekiplerin geldiğini görünce kaçan kişilerin kullandıkları malzemeleri de olay yerinde bıraktığı belirlendi. Dicle Elektrik ekipleri, gerekli tespitleri yapıp tutanak altına aldıktan sonra delinerek zarar gören yeraltı kablolarını onardı ve kaçak hattı iptal etti.

#3
Foto - Şeytanın bile aklına gelmez! Kaçak elektrikte akıl almaz sistem

Kaçak hat çekenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu Yaşanan olay üzerine Dicle Elektrik avukatları harekete geçti. İlk incelemede, kaçak elektrik hattı çekilirken panonun bulunduğu alanın görünmemesi için buraya bir tır çekildiği tespit edildi. Avukatlar, kaçak elektrik hattı çekenlerin belirlenerek hak ettikleri cezayı alabilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gözü dönmüş ahlaksız hırsızın milliyeti, dini, imanı, namusu OLMAZ! ELLERİ KESİLSİN İFLAH OLMAZ SORUNLU TİPLERİN

....................
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye söz verdi
Ekonomi

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye söz verdi

İzvestiya gazetesi, Rus iş dünyasının temsilcilerine dayandırdığı haberinde, "Türk bankaları Rusya'dan ödeme kabulünü genişletme sözü verdi"..
28 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' ve Günün Fotoğrafı'nı istifadelerinize (28 Mayıs 2024) sunuyoruz... ..
Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!
Medya

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan kızı Duygu Nebioğlu, yine dikkat çeken iddialarla gündeme geldi.
Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı
Ekonomi

Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı

Rusya’da son dönemde iç turizmde sıra dışı destinasyonlara ilgi devam ederken, genel sıralamada ise Türkiye’nin liderliği sürüyor...
Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

Merkez Bankası'nın rezervleri ağzına kadar doldu. Öncü verilere göre döviz rezervleri 9 milyar dolar artış göstererek toplam 142 milyar dola..
İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti
Gündem

İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini resmen tanıdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23