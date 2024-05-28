Şeytanın bile aklına gelmez! Kaçak elektrikte akıl almaz sistem

Dicle Elektrik, kaçak tüketimle mücadelesini kırsal ve tarımsal sulama alanlarının dışında şehir merkezlerinde de sürdürüyor. Mardin’in Suriye sınırında yer alan Nusaybin ilçesinde bulunan Şerif Başak-3 isimli konut sitesinde eskiyen ve risk teşkil etmeye başlayan eski elektrik şebekesi toplanarak kaldırıldı. Eski şebekenin yerine yeni döşenen ve enerji kalitesini arttırıp kaçak tüketimi de önleyecek olan yeraltı şebekesinden elektrik verilmek istendi. Ancak site sakinlerinden bazıları, yeni şebekeden kaçak elektrik kullanamayacaklarını bildikleri için bu duruma karşı çıktı. Dicle Elektrik ekiplerine hakaret ederek siteden kovan şahıslar, sitelerinde aylık 100 bin kWh elektriğin yüzde 72,2'sinin kaçak olarak tüketildiğini öğrendi. Bunun yıllık 2,2 milyon TL'lik bir fatura oluşturduğunun açıklanması üzerine, site girişine “Biz hırsız değiliz” yazılı büyük bir pankart astılar.