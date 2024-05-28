2024-05-28 11:06:12 Şeytanın bile aklına gelmez! Kaçak elektrikte akıl almaz sistem
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, kaçak kullanımı engellemek amacıyla yapılan yeni yeraltı şebekesi yatırımını engelleyen ve yüzde 72 oranında kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bir siteye, "Biz hırsız değiliz" yazılı pankart asılmıştı. Yapılan kontrollerde, aynı sitede yeni döşenen şebekeden kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Kaçak hattı çeken şahıslar, denetim ekiplerinin geldiğini fark edince kullandıkları malzemeleri bırakarak kaçtı.