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Seyir halindeyken alev topuna döndü

2022-11-09 12:00:09
Seyir halindeyken alev topuna döndü

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde meydana geldi.

#1
Foto - Seyir halindeyken alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Canik istikametine doğru seyir halinde Nazım Akoğlu idaresindeki 55 AET 314 plakalı mobilya yüklü kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

#2
Foto - Seyir halindeyken alev topuna döndü

Yangını fark eden sürücü aracı yolun sağına çekti

#3
Foto - Seyir halindeyken alev topuna döndü

Yangın 112’ye bildirilirken, araçtaki işçiler kamyonetin kasasındaki mobilyaları hızla boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Seyir halindeyken alev topuna döndü

Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonetin ön kısmı tamamen yanarken, Ordu-Samsun karayolunda da trafik bir süre aksadı.

#5
Foto - Seyir halindeyken alev topuna döndü

Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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