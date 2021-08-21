2021-08-21 07:01:02 Seyir halindeki tomruk yüklü tır alev alev yandı
Erzincan'da hareket halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Erzincan'da hareket halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gürcistan uyruklu Imeda Khozrevanıdze'nin kullandığı PP 952 AA plakalı tomruk yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolu Tüneller mevkisinde aniden alev aldı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Khozrevanıdze, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.
Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine ait itfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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