2023-04-06 19:12:33 Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti
Trabzonspor ve Sergen Yalçın arasında ilk görüşme gerçekleşti.
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Trabzonspor ve Sergen Yalçın arasında ilk görüşme gerçekleşti.
Karadeniz ekibinde Orhan Akın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.
A Spor'un haberine göre Ertuğrul Doğan ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmenin olumlu geçmesine rağmen kesin bir anlaşmaya varılamadı.
Sergen Yalçın'ın teklife sıcak baktığı belirtilirken taraflar arasında bir görüşmenin daha yapılması bekleniyor.
Trabzonspor'da teknik direktör konusunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken bordo-mavili yönetimin de Sergen Yalçın'la çalışma konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.
Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak da 3 maç sonra takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
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