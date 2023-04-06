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Spor
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Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti

2023-04-06 19:12:33
Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti

Trabzonspor ve Sergen Yalçın arasında ilk görüşme gerçekleşti.

#1
Foto - Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti

Karadeniz ekibinde Orhan Akın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

#2
Foto - Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti

A Spor'un haberine göre Ertuğrul Doğan ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmenin olumlu geçmesine rağmen kesin bir anlaşmaya varılamadı.

#3
Foto - Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti

Sergen Yalçın'ın teklife sıcak baktığı belirtilirken taraflar arasında bir görüşmenin daha yapılması bekleniyor.

#4
Foto - Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti

Trabzonspor'da teknik direktör konusunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken bordo-mavili yönetimin de Sergen Yalçın'la çalışma konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

#5
Foto - Sergen Yalçın geri dönüyor! İlk görüşme gerçekleşti

Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak da 3 maç sonra takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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