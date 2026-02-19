  • İSTANBUL
Kültür Sanat
7
Yeniakit Publisher
Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş
Giriş Tarihi:

Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, yenilenen aydınlatma sistemiyle görüntülendi. Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021’de başlatılan kapsamlı restorasyon büyük ölçüde tamamlandı.

#1
Foto - Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş

Dün ikindi vakti kılınan namazla yeniden tam kapasite ibadete açılan camide, hazire düzenlemesi, çini temizliği ve çevre peyzajına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

#2
Foto - Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş

Bilim kurulu nezaretinde yürütülen restorasyon kapsamında yapının her bölümü titizlikle elden geçirildi. Statik güçlendirmelerden kurşun kaplamalara, iç mekan düzenlemelerinden özgün detayların ihyasına kadar birçok başlıkta çalışma yürütüldü.

#3
Foto - Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş

Restorasyon sürecinde caminin aydınlatma sistemine de özel önem verildi. Aydınlatmada mimarinin özelliklerinin öne çıkmasına özen gösterildi. Ödüllü aydınlatma firmasıyla yapılan çalışmada, yapının herhangi bir yerine zarar verilmeden aydınlatma ekipmanları konumlandırıldı.

#4
Foto - Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş

Caminin iç mekanında 845 kandil kullanılırken, dış cephede 1386, iç cephede 270 ve peyzaj alanında 61 aydınlatma ekipmanı konumlandırıldı.

#5
Foto - Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş

Dış cephede 2200-6500 Kelvin aralığında projektörlerin tercih edildiği sistemde, ışık şiddeti ayarlanabilir özellikte tasarlandı. Aydınlatma sisteminde istenildiği ölçüde soğuk beyaz, sıcak sarı ve günışığı renklerinin tonları ayarlanabiliyor.

#6
Foto - Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş

Yenilenen aydınlatma sistemiyle hem yapının mimari detayları vurgulanıyor hem de Edirne’nin gece manzarasında daha dengeli ve estetik bir görünüm elde ediliyor.

