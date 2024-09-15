Selçuklulardan günümüze unutulmaz lezzet!

Konya'da tiridin farklı şekillerde yorumlandığını belirten Atiker, “Tirit, Konya'mızda çeşitli şekillerde yorumlanmakta. Kimi kuşbaşı etinden, kimi köfte etinden, kimi kavurma etinden yapmaktadır. Asıl tirit bayat ekmekten oluşan ve üzerine hangisini seviyorsanız onu tercih ettiğiniz bir menüdür. Yani bir nevi tost gibidir. İçerik ekmeğin arasında ne yapıyorsanız o gidiyorsa, tirit de bayat ekmeğin üzerine ne veriyorsanız odur. Daha yokluk zamanlarında Konya'mızda bu et yokken, patlıcandan, küflü peynirimizden ve sebzeli olarak yapılıyordu. Dana etinden yani kavurma etinden yaptığımızda insanlar daha çok beğeniyor. Bilhassa kavurmada yapmış olduğumuz tiritte memnuniyet daha fazla. Tirit zaten Konya'mızın geleneksel yemeği” diye konuştu.