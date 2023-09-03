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Yaşam
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Sel sularına kapıldılar! Nevşehir'den acı haber geldi

2023-09-03 23:31:18
Sel sularına kapıldılar! Nevşehir'den acı haber geldi

Nevşehir'de sel sularına kapılan araçtaki çift hayatını kaybetti.

#1
Foto - Sel sularına kapıldılar! Nevşehir'den acı haber geldi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

#2
Foto - Sel sularına kapıldılar! Nevşehir'den acı haber geldi

İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak sele neden oldu.

#3
Foto - Sel sularına kapıldılar! Nevşehir'den acı haber geldi

Bölgedeki vatandaşlar jandarma ve AFAD ekiplerine 40 EK 339 plakalı otomobilin sel sularına kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi.

#4
Foto - Sel sularına kapıldılar! Nevşehir'den acı haber geldi

Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri sel sularına kapılan otomobil için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda sürüklenen otomobildeki Şevket Ş.Ş. (62) ile eşi Zöhre Ş.'nin (60) cansız bedenine ulaşıldı.

#5
Foto - Sel sularına kapıldılar! Nevşehir'den acı haber geldi

Çiftin cenazelerinin dere yatağından çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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