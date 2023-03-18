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Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi

2023-03-18 14:15:10
Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi

Şanlıurfa’da yaşanan sel ve taşkın afetinden bölgedeki ibadethaneler de büyük oranda etkilendi.

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Foto - Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi

Balıklıgöl yanında yer alan halk arasında Döşeme Camisi olarak da bilinen Halil ür-Rahman Cami’si içine yaklaşık bir metre su bastı.

#2
Foto - Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi

Döşeme Camisinin hemen yanında bulunan Hazreti İbrahim Makamı da sular altında kaldı.

#3
Foto - Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi

Hazreti İbrahim makamı temizlenirken, camideki suyun tamamen çekilmesinin ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.

#4
Foto - Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi

Döşeme camisinin içine basa suyun izleri hala dururken, duvarlarda suyun seviyesine ait izler afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Foto - Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi

Afet sonrası Hazreti İbrahim makamında yetkililer tarafından temizlik çalışması tamamlandı.

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