2023-03-18 14:15:10 Sel afeti ibadethaneleri de etkiledi
Şanlıurfa’da yaşanan sel ve taşkın afetinden bölgedeki ibadethaneler de büyük oranda etkilendi.
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Şanlıurfa’da yaşanan sel ve taşkın afetinden bölgedeki ibadethaneler de büyük oranda etkilendi.
Balıklıgöl yanında yer alan halk arasında Döşeme Camisi olarak da bilinen Halil ür-Rahman Cami’si içine yaklaşık bir metre su bastı.
Döşeme Camisinin hemen yanında bulunan Hazreti İbrahim Makamı da sular altında kaldı.
Hazreti İbrahim makamı temizlenirken, camideki suyun tamamen çekilmesinin ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.
Döşeme camisinin içine basa suyun izleri hala dururken, duvarlarda suyun seviyesine ait izler afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Afet sonrası Hazreti İbrahim makamında yetkililer tarafından temizlik çalışması tamamlandı.
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