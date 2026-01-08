  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Şekerlenmiş sanılıyor ama değil! İşte beyaz balın gerçeği
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şekerlenmiş sanılıyor ama değil! İşte beyaz balın gerçeği

Düzce’de üretilen ve halk arasında 'beyaz bal' olarak bilinen kristalize bal, çoğu zaman şekerlenmiş sanılarak yanlış anlaşılıyor.

#1
Foto - Şekerlenmiş sanılıyor ama değil! İşte beyaz balın gerçeği

Kavanozda beyazlaşan balı gören birçok kişi tereddüt ediyor. Oysa Düzce ve çevresinde üretilen, kristalize yapısıyla “beyaz bal” olarak anılan bu ürün, balın en doğal hallerinden biri olarak kabul ediliyor.

#2
Foto - Şekerlenmiş sanılıyor ama değil! İşte beyaz balın gerçeği

Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" olarak bilindiği için mesafeli durulan, Düzce ve çevresinde üretilen ve "beyaz bal" olarak ünlenen doğal ürün, hem kahvaltı sofralarını süslüyor hem de doğal içeriğiyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Düzceli genç girişimci Yunus Emre Söğüt, beyaz balın doğal sürecini ve gördüğü ilgiyi anlattı.

#3
Foto - Şekerlenmiş sanılıyor ama değil! İşte beyaz balın gerçeği

Yunus Emre Söğüt, beyaz balın kristalleşme sürecinin tamamen polen tozlarından kaynaklandığını belirterek, "Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanır. Orman gülü balımızın polen tozları sayesinde kristalize olmuş hali beyaz baldır. Bu, saf bir orman gülü balıdır. Zamanla doğal olarak kristalize olur. Polen tozları sayesinde eşit bir şekilde bu hale gelir. Asıl bal bu şekilde tüketilmelidir" dedi.

#4
Foto - Şekerlenmiş sanılıyor ama değil! İşte beyaz balın gerçeği

Kristalize olan balın bozulmuş ya da kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Söğüt, bu durumun balın ham ve doğal yapısının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Girişimci Yunus Emre Söğüt, tüketicilerin kristalize baldan çekinmemesi gerektiğini belirterek, bu yapının balın doğallığını ve saflığını gösterdiğini ifade etti.

