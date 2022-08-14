  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
20
Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

2022-08-14 20:48:51
Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Şeker hastalığında ne yemeniz gerektiğine ve nelerden kaçınmanız gerektiğine dikkat etmek gerekiyor.

#1
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Birçok insan, komplikasyonlar ortaya çıkana kadar diyabeti olduğunun farkına varmaz.

#2
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Vücutlarında etki bırakan farklı yiyecek ve içecekleri tüketirler. Gıdaların bazıları zararsızdır, ancak bazıları kanda glikoz birikmesine neden olur ve kandaki şeker miktarını artırır.

#3
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Diyabet geliştirme riskiniz varsa veya zaten büyük ölçüde diyabetiniz varsa, beslenmeniz iyileşmenizde büyük rol oynar. Yeterli ve dengeli bir diyet izleyin, bu diyabet gibi hastalıklarla savaşmanızı kolaylaştıracaktır.

#4
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Diyabet iki tipte gelişir. Tip 1 diyabet, esas olarak pankreasın insülin üretemediği durumdur. Tip 2 diyabet ise şeker hastalığının en yaygın türüdür.

#5
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Yetişkinlerde aşırı kilo, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri, yüksek tansiyon veya genetik nedeniyle oluşur. Bir diğer diyabet tipi ise gestasyonel diyabettir. Gebeliğin sonlarına doğru ortaya çıkan ve doğumdan sonra hızla kaybolan geçici bir diyabet türüdür.

#6
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Şeker hastaları için 12 sağlıklı yiyecek Diyabetin kontrol altına alınması veya önlenmesi, şeker içeren tüm besinlerden vazgeçmek anlamına gelmez. Aksine, enerji seviyenizi maksimuma çıkaracak ve ruh halinizi iyileştirecek lezzetli ve dengeli bir diyete yönelmek gerekir.

#7
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

Kek ve çikolata ihtiyacını tamamen göz ardı etmemeli ve hiç şeker içmeyen bir hayatı kabul etmemelisiniz. Diyetinizin ana hataları düzeltin ve kalori alımınızı azaltın. İşte şeker hastaları için 12 sağlıklı yiyecek:

#8
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

1. Fasulye Fasulye tokluk hissine yardımcı olan, kan şekerini dengeleyen ve hatta kolesterolü düşüren diyet lifi bakımından zengindir. İyi bir kalsiyum kaynağıdır ve vücut yağını yakmaya yardımcı olur. Fasulye ayrıca mükemmel bir protein kaynağıdır. Kırmızı et gibi yüksek protein kaynaklarının aksine, fasulyenin doymuş yağ oranı düşüktür ve bu da kalp hastalığı riskini artırmadan protein alabileceğiniz anlamına gelir.

#9
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

2. Somon Somon, kalp hastalıkları riskini azaltan, kilo vermeye yardımcı olan ve vücut içi iltihaplanmayı azaltan sağlıklı yağlar olan omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Somon ayrıca en iyi D vitamini kaynaklarından biridir.

#10
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

3. Arpa Muhtemelen yemediğiniz en sağlıklı tahıllardan biri olan arpa, beta glukan adı verilen bir tür çözünür lif açısından zengindir. Araştırmalar, beta glukanın vücudun onu emme yeteneğini engelleyerek toplam ve LDL kolesterolü düşürebileceğini gösteriyor. Günde sadece 3 gram yemek kolesterolü yüzde 10 oranında düşürebilir. İçeriğindeki büyük miktarda lif sayesinde arpa, kan şekerini dengelemeye de yardımcı olur.

#11
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

4. Orman meyveleri Meyveler doğal şekerlerdir, ancak tatlılardan farklı olarak lif ve polifenol adı verilen antioksidanlar açısından zengindirler. Böğürtlen, yaban mersini, çilek, kızılcık ve ahududu gibi orman meyveleri bol miktarda lif ve antioksidan içerir. Bu antioksidanlar kalp sağlığını iyileştirir, tansiyonu dengeler ve iyi kolesterolde artış sağlar.

#12
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

5. Koyu yeşil yapraklı sebzeler Kara lahana, roka, maydanoz ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler oldukça sağlıklıdır. Hepsi mükemmel lif kaynaklarıdır ve bol miktarda kalsiyum içerirler. Yeşil sebzeler içerdikleri folatlar sayesinde kalp sağlığı için de iyidir. Folat, kalp hastalığı riskini artırabilen bir amino asit olan homosistein düzeylerini düşürür. Araştırmalar, günde 400 mikrogram folat tüketiminin homosistein düzeyini büyük ölçüde düşürebildiğini gösteriyor.

#13
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

6. Keten tohumu Keten, vücudun omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA'ya iyi bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağıdırç. Ayrıca büyük miktarda lif içerir. Çalışmalar, artan alfa-linolenik asit alımı ile kalp hastalığı ve kalp krizi riskinin azaldığını gösteriyor. Keten, kolesterol ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

#14
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

7. Süt ürünleri Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinden daha iyi bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı bulamazsınız. Çalışmalar, günde 1.200 mg'dan fazla kalsiyum ve 800 IU'dan fazla D vitamini tüketenlerin, daha az kalsiyum ve D vitamini tüketenlere göre diyabet geliştirme risklerinin yüzde 33 daha az olduğunu gösteriyor. Bazı öğünlerde meyve suyu yerine süt için, atıştırmalık veya tatlı olarak yoğurt veya peynir yiyin.

#15
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

8. Ton balığı Omega 3 yağ asitleri ve D vitamini açısından zengin başka bir sağlıklı balık da ton balığıdır. Ancak ton balığı, yüksek dozlarda nörolojik sorunlara neden olabilen bir bileşik olan cıva içerebilir. Güvende olmak için ton balığı alımınızı haftada 350 gr ile sınırlayın.

#16
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

9. Yulaf Yulaf da lif bakımından zengindir ve bu nedenle şeker hastaları için mükemmel bir besindir. Araştırmalar, yulafın kötü kolesterolü düşürebileceğini ve insülin direncini iyileştirebileceğini gösteriyor. Yulafın içerdiği tüm çözünür lifler, vücudun karbonhidratları parçalama ve emme hızını yavaşlatır, bu da kan şekeri seviyesinin sabit kalmasını sağlar.

#17
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

10. Mercimek Fasulye gibi mercimek de gerçek bir lif kaynağıdır. Bir kase pişmiş mercimek, 16 gr lif içerir ve 360 mikrograma yakın folat sağlar. Mercimek ayrıca iyi bir protein kaynağıdır ve ayrıca bir dizi vitamin ve mineral içerir.

#18
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

11. Ceviz Cevizler iyi bir lif artı ve alfa-linolenik asit kaynağıdır. Ancak çok fazla kalori içerdiklerinden, kilonuzu izliyorsanız alımınıza dikkat edin. Atıştırmalık olarak yiyebilir veya en sevdiğiniz salatalara veya tariflere ekleyebilirsiniz.

#19
Foto - Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

12. Bitter çikolata Flavonoid antioksidanlar açısından zengin olan bitter çikolatalar, kötü kolesterolünüzü düşürmeye ve iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Bitter çikolata ayrıca tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir. Ancak, en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar tercih edilmelidir.

Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!
Kadın - Aile

Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!

Salça özellikle A, C, E vitamini, potasyum ve folik asit yönünden zengindir. Salça yapmanın zamanı geliyor. Güneşten faydalananlar iyi bir d..
HÜDA PAR’dan
Aktüel

HÜDA PAR’dan "adli tatil" önerisi

İstatistiklere göre, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının %60’ı uzun yargılama şikâyeti ile yapılan başvurular hakkında olurken, HÜDAPAR..
Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!
Ekonomi

Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize ile Erzurum arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Ovit Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf..
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama
Siyaset

Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşı..
Provokatif paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yabancı uyruklu avukat Türkiye'den şutlandı
Siyaset

Provokatif paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yabancı uyruklu avukat Türkiye'den şutlandı

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu avukatın sınır dışı edildi..
Türk SİHA'ları Fransız basınında gündem oldu
Gündem

Türk SİHA'ları Fransız basınında gündem oldu

Dünyada konuşulan Bayraktar TB2 SİHA'ları Fransız medyasının da gündeminden düşmüyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23