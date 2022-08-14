Şeker hastalığı olanlar için 12 ideal yiyecek

7. Süt ürünleri Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinden daha iyi bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı bulamazsınız. Çalışmalar, günde 1.200 mg'dan fazla kalsiyum ve 800 IU'dan fazla D vitamini tüketenlerin, daha az kalsiyum ve D vitamini tüketenlere göre diyabet geliştirme risklerinin yüzde 33 daha az olduğunu gösteriyor. Bazı öğünlerde meyve suyu yerine süt için, atıştırmalık veya tatlı olarak yoğurt veya peynir yiyin.