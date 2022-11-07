2022-11-07 11:24:50 Şehitler son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında teröristeler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için tören düzenlendi.