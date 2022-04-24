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Hayat-Aktüel
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Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

2022-04-24 17:00:54
Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

İstanbul-Fatih'te bir şüphelinin yakalanması için çalıştığı sırada şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenledi.

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Foto - Mat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

Mat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

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Foto - Törene şehit polis memurunun eşi Zehra ve 8 yaşındaki kızı Fatma Zehra Mat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı. Burada konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, her türlü zorluğa rağmen tüm kanunsuzluklara karşı verilen mücadelenin devam edeceğini söyledi. Üzüntülerinin derin, acılarının da büyük olduğunu ifade eden Aktaş,

Törene şehit polis memurunun eşi Zehra ve 8 yaşındaki kızı Fatma Zehra Mat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı. Burada konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, her türlü zorluğa rağmen tüm kanunsuzluklara karşı verilen mücadelenin devam edeceğini söyledi. Üzüntülerinin derin, acılarının da büyük olduğunu ifade eden Aktaş, "Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine, milletine bağlı, görev aşkıyla doluyken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

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Foto - Okunan duanın ardından Zafer Mat'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Okunan duanın ardından Zafer Mat'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

#4
Foto - Törenin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanan şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Törenin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanan şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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