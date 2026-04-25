Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları
Yunanistan Deniz Kuvvetleri, yeni nesil FDI sınıfı fırkateynlerinde kullanmak üzere tedarik ettiği CAMCOPTER S-100 İHA sistemlerinin kabul testlerini tamamladı. Avusturyalı Schiebel firmasından alınan bu gelişmiş sistemler, yapay zeka destekli kameralarıyla denizde geniş alan gözetleme ve istihbarat imkanı sunuyor. Gemi pistine ihtiyaç duymadan dikey iniş-kalkış yapabilen bu İHA'lar, Yunan donanmasının radar menzilini önemli ölçüde genişletecek.