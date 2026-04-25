Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları

Yunanistan Deniz Kuvvetleri, yeni nesil FDI sınıfı fırkateynlerinde kullanmak üzere tedarik ettiği CAMCOPTER S-100 İHA sistemlerinin kabul testlerini tamamladı. Avusturyalı Schiebel firmasından alınan bu gelişmiş sistemler, yapay zeka destekli kameralarıyla denizde geniş alan gözetleme ve istihbarat imkanı sunuyor. Gemi pistine ihtiyaç duymadan dikey iniş-kalkış yapabilen bu İHA'lar, Yunan donanmasının radar menzilini önemli ölçüde genişletecek.

Foto - Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin yeni FDI (Belharra) sınıfı fırkateynleri için tedarik edilen CAMCOPTER® S-100 insansız hava araçlarında (İHA) kritik bir aşama geride kaldı. 13 Şubat 2026’da imzalanan sözleşmenin ardından, Avusturyalı Schiebel firması ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri, ilk iki sistemin kabul testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Foto - Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları

Kotroni Helikopter Üssü’nde bir hafta süren yoğun testler kapsamında, toplam 4 insansız hava aracından oluşan ilk 2 CAMCOPTER® S-100 sistemi işlevsel kontrolden geçerek operasyonel kullanıma hazır olduklarını kanıtladı.

Foto - Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları

Keşif ve gözetleme yetenekleriyle donatılan bu sistemler, özellikle L3 Harris MX-10 EO/IR (elektro-optik/kızılötesi) kamera ve Overwatch Imaging PT-8DN Oceanwatch yapay zeka destekli geniş alan deniz gözetleme sistemi sayesinde deniz güvenliği, arama-kurtarma, çevre izleme ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kontrolü gibi görevlerde kritik bir rol üstlenecek.

Foto - Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları

Schiebel Group Yönetim Kurulu Başkanı Hans Georg Schiebel, bu kilometre taşının Yunan donanması ile yürütülen başarılı iş birliğinin bir sonucu olduğunu ve sistemlerin operasyonel olarak konuşlandırılmasının önünü açtığını belirtti. Dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilme özelliği sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymayan S-100’ler, FDI fırkateynlerinin güvertesinden kalkarak geminin radar menzilinin ötesinde istihbarat ve gözetleme imkanı sunacak.

Foto - Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları

CAMCOPTER S-100, insanlı helikopterlerin daha yüksek risk altında olabileceği olumsuz hava koşullarında çalışabilmektedir. Maksimum 200 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan CAMCPOTER S-100, 6 saat havada kalabilmektedir. Boş ağırlığı 110 kg olan İHA, harici yakıt depoları ile 10 saatin üzerinde havada kalabilmektedir.

Foto - Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran Yunanistan’dan Mavi Vatan’da çılgın hamle! İşte Türk donanmasına karşı yeni silahları

Sistemin veri bağlantı menzili ise 50, 100 veya 200 kilometre (27, 54 veya 108 deniz mili) olarak sunulmaktadır. Saatte 220 kilometre hıza çıkabilen İHA’nın maksimum çalışma irtifası ise 5.500 metredir. 55 beygir gücüne sahip Diamond motorla çalışabilen CAMCOPTER, çeşitli yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır.

