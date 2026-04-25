Hakan Fidan’dan AB Komisyonu Başkanı’na “diplomatik tokat”: Skandal sözleri bir telefonla geri yutturdu
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Türkiye’yi Rusya ve Çin ile bir tutarak "Avrupa bu etkiye girmemeli" şeklindeki skandal sözlerine Ankara’dan yanıt gecikmedi. Oxford’da kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ifadeleri "talihsiz" olarak nitelerken, kapalı kapılar ardında yürütülen temaslarla AB’ye geri adım attırıldığını "Sanıyorum hallettik" sözleriyle duyurdu. Fidan’ın bu "diplomatik ayarı" sonrası Brüksel’den gelen art arda düzeltme mesajları, Türkiye’nin bölgesel gücünün AB koridorlarında yarattığı depremi bir kez daha gözler önüne serdi.