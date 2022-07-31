2022-07-31 16:44:57 Şehirde şiddetli sağanak
Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.
Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.
Şehirde öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı alt geçit ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Hayrabolu ve Trabzon Caddesi'ni kullanan sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.
Polis ekipleri yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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