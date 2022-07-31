  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Şehirde öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı alt geçit ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Şehirde öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı alt geçit ve caddelerde su birikintileri oluştu.

#2
Foto - Hayrabolu ve Trabzon Caddesi'ni kullanan sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

Hayrabolu ve Trabzon Caddesi'ni kullanan sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

#3
Foto - Polis ekipleri yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#4
Foto - Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

T24'ün dikkat çeken 'Necip Hablemitoğlu cinayeti' rahatsızlığı! Bir tek
Medya

T24'ün dikkat çeken 'Necip Hablemitoğlu cinayeti' rahatsızlığı! Bir tek "Niye çözüyorsunuz?" demediği kaldı

Necip Hablemitoğlu cinayeti planlayıcısı olduğu belirtilen ve her yerde aranan emekli özel kuvvetler komutanı Albay Levent Göktaş ile ilgili..
Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
Siyaset

Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne geçiyor.
Fehmi Koru da topa girdi! Hablemitoğlu cinayeti, Çetin Emeç, İnan Kıraç, Levent Göktaş...
Gündem

Fehmi Koru da topa girdi! Hablemitoğlu cinayeti, Çetin Emeç, İnan Kıraç, Levent Göktaş...

Fehmi Koru, Levent Göktaş'ın planladığı ileri sürülen Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yazdığı köşe yazısında, İnan Kıraç ile Göktaş arasında..
Çocuklar kime emanet! Golf Milli Takım hocasından büyük skandal
Gündem

Çocuklar kime emanet! Golf Milli Takım hocasından büyük skandal

Golf Milli Takım hocası Erol Şimşek'in, reşit olmayan çocukların alkol kullanmasına izin verdiği skandal video, tepki topladı.

Batı hayranları çok kızacak! Mustafa Sarıgül kedi olalı bir fare tuttu
Siyaset

Batı hayranları çok kızacak! Mustafa Sarıgül kedi olalı bir fare tuttu

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kahvelere yabancı isimlerin verilmesini eleştirerek, artık kola içmeyeceğini söyledi.
Yine kaşıntıları tuttu... Ermenistan'dan yeni provokasyon
Dünya

Yine kaşıntıları tuttu... Ermenistan'dan yeni provokasyon

Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23