2023-03-17 23:00:54 Şehirde sağanak ve dolu yağışı
Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şehirde akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
O anlar kameraya yansıdı.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.
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