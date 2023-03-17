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Hayat-Aktüel
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Şehirde sağanak ve dolu yağışı

2023-03-17 23:00:54
Şehirde sağanak ve dolu yağışı

Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Şehirde sağanak ve dolu yağışı

Şehirde akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

#2
Foto - Şehirde sağanak ve dolu yağışı

Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

#3
Foto - Şehirde sağanak ve dolu yağışı

O anlar kameraya yansıdı.

#4
Foto - Şehirde sağanak ve dolu yağışı

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.

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