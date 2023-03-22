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Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

2023-03-22 16:19:58
Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

Şırnak'ta, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

#1
Foto - Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce şap hastalığının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan 42 kişilik ekip, il genelinde 90 bin büyükbaş hayvandan 50 binine aşı uyguladı, çiftçileri hastalığa karşı bilgilendirdi.

#2
Foto - Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

Mobil ekiplerin ilde aşılama çalışması sürüyor.

#3
Foto - Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

Merkeze bağlı Özveren köyünde besici Abdurrahman Kulan, gazetecilere, şap hastalığının önlenmesi amacıyla veteriner hekimlerin büyükbaş hayvanlara aşı yaptığını belirtti.

#4
Foto - Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

Hayvanların hastalıktan etkilenmemesi için aşının çok önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Kulan, "Ekipler hayvanlarımızı korumak adına aşı yaptılar. Allah razı olsun. Bu duyarlılık bizleri sevindirdi." dedi.

#5
Foto - Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

Yoğurtçular köyünde besici Mahmut Aslan da 10 büyükbaş hayvanı olduğunu, aşının hayvanlarını hastalıktan koruyacağını dile getirdi.

#6
Foto - Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

Aslan, şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Şehirde büyükbaş hayvanlara şap aşısı

"Bu hayvanlarla geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımız onlar sayesinde sağlıklı. Ekiplere teşekkür ediyoruz."

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