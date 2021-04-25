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Şehir 6 dakika beyaza büründü

2021-04-25 23:03:03
Şehir 6 dakika beyaza büründü

6 dakika devam eden dolu kenti beyaz örtüye büründürdü. Dolunun ardından etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Denizli'de güneşli ve sıcak bir günün sonunda aniden bastıran dolu yağışı, Nisan ayının sonunda nadir görülen bir tablo oluşturdu. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışında ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını kenara çekmek zorunda kaldı.

Denizli'de güneşli ve sıcak bir günün sonunda aniden bastıran dolu yağışı, Nisan ayının sonunda nadir görülen bir tablo oluşturdu. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışında ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını kenara çekmek zorunda kaldı.

#2
Foto - Denizli ve çevre ilçelerinde öğlede sonra dolu ve yağmur yağışı meydana geldi. Özellikle Tavas ve Kaklık'ta etkili olan yağışlarda sürücüler zor anlar yaşayarak araçlarını yol kenarına çekti. Bazı bölgelerde meydana gelen dolu yağışıyla beraber araçlarını yol kenarına çeken sürücüler dolunun erimesini bekledi. Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesinden, Çal ilçesinin Belevi Mahallesine kadar ki ekili arazide özellikle bağ ve anason tarlaları dolu yağışından etkilendi. Yaklaşık 6 dakika süren dolu yağışıyla beraber yerler beyaza büründü.

Denizli ve çevre ilçelerinde öğlede sonra dolu ve yağmur yağışı meydana geldi. Özellikle Tavas ve Kaklık'ta etkili olan yağışlarda sürücüler zor anlar yaşayarak araçlarını yol kenarına çekti. Bazı bölgelerde meydana gelen dolu yağışıyla beraber araçlarını yol kenarına çeken sürücüler dolunun erimesini bekledi. Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesinden, Çal ilçesinin Belevi Mahallesine kadar ki ekili arazide özellikle bağ ve anason tarlaları dolu yağışından etkilendi. Yaklaşık 6 dakika süren dolu yağışıyla beraber yerler beyaza büründü.

#3
Foto - Dolunun ardından akşam saatlerinde ise gök gürültü sağanak yağışın etkisiyle bir çok noktada yollar kapandı. Vatandaşlar yağışların etkili olduğunu belirtirken, su baskınına karşı önlem aldıklarını ifade etti.

Dolunun ardından akşam saatlerinde ise gök gürültü sağanak yağışın etkisiyle bir çok noktada yollar kapandı. Vatandaşlar yağışların etkili olduğunu belirtirken, su baskınına karşı önlem aldıklarını ifade etti.

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