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Seçimlerde halktan tokadın kralını yiyen komünist başkandan flaş karar! Siyaseti bırakıp o mesleğe başladı! Duyan herkes şaşkın

2024-04-27 12:13:00
Seçimlerde halktan tokadın kralını yiyen komünist başkandan flaş karar! Siyaseti bırakıp o mesleğe başladı! Duyan herkes şaşkın

Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP tarafından 31 Mart'ta aday gösterildiği İstanbul Kadıköy'deki seçim yarışını kazanamamıştı. 'Komünist başkan' lakabıyla da bilinen Maçoğlu, seçimlerin ardından döndüğü memleketin Tunceli'de arı yetiştiriciliğine başladı. Maçoğlu o anlarda kaydedilen bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

#1
Foto - Seçimlerde halktan tokadın kralını yiyen komünist başkandan flaş karar! Siyaseti bırakıp o mesleğe başladı! Duyan herkes şaşkın

￼Ovacık'ın ardından Tunceli'de Türkiye Komünist Partisi'nden bir dönem belediye başkanlığı görevi yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, partisi tarafından sürpriz bir kararla 31 Mart'ta İstanbul Kadıköy'den aday gösterilmişti. 'Komünist başkan' lakaplı Maçoğlu, seçimlerde umduğunu bulamamış ve yüzde 10,02'lik oy almıştı. Maçoğlu seçimlerin ardından memleketi Tunceli'ye geri döndü.

#2
Foto - Seçimlerde halktan tokadın kralını yiyen komünist başkandan flaş karar! Siyaseti bırakıp o mesleğe başladı! Duyan herkes şaşkın

Maçoğlu, arı yetiştiriciliği yaptığı alandan bir video paylaştı. Maçoğlu paylaşımına "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı.

#3
Foto - Seçimlerde halktan tokadın kralını yiyen komünist başkandan flaş karar! Siyaseti bırakıp o mesleğe başladı! Duyan herkes şaşkın

Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız." notunu düştü.

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