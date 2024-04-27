2024-04-27 12:13:00 Seçimlerde halktan tokadın kralını yiyen komünist başkandan flaş karar! Siyaseti bırakıp o mesleğe başladı! Duyan herkes şaşkın
Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP tarafından 31 Mart'ta aday gösterildiği İstanbul Kadıköy'deki seçim yarışını kazanamamıştı. 'Komünist başkan' lakabıyla da bilinen Maçoğlu, seçimlerin ardından döndüğü memleketin Tunceli'de arı yetiştiriciliğine başladı. Maçoğlu o anlarda kaydedilen bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.