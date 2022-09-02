Sebze ve meyvedeki verim çiftçinin yüzünü güldürdü!

Tuşba’nın Alaköy Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıldır sebze ekerek geçimini sağladığını belirten Reşat Tarlan isimli çiftçi, "150 dönümlük bir arazide biber, domates, patlıcan, kavun ve karpuz başta olmak üzere birçok sebze üretimini gerçekleştiriyorum. Rabbime çok şükür emeğimiz boşa gitmedi. Bu sene özellikle hastalıktan dolayı başımız dertteydi. Ancak Tuşba Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle hastalıkla mücadele başarılı geçti. Şu an hasat dönemindeyiz. Çok şükür ürünlerimizde bir sıkıntı yok." dedi.