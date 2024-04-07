  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
3
Şebinkarahisar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için yeni karar!

2024-04-07 11:10:44
Şebinkarahisar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için yeni karar!

Enerjide acele kamulaştırma kararları kapsamında Şebinkarahisar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projesinin BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

#1
Foto - Şebinkarahisar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için yeni karar!

ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Hasançelebi-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Şinik TM-(Akyazı TM-Maçka TM EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı (İki Ayrı Hat) Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak. Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Denizli, Kastamonu, Konya, Sivas'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

#2
Foto - Şebinkarahisar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için yeni karar!

ŞEBİNKARAHİSAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ KAMULAŞTIRILACAK! "Şebinkarahisar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı" projesinin yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Ayrıca, Niğde ili sınırları içerisinde bulunan 4. grup maden (altın ve gümüş) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilgili taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinde dengeleri değiştirecek gelişme! Libya orayı Türklere verdi!
Ekonomi

Arap ülkesinde dengeleri değiştirecek gelişme! Libya orayı Türklere verdi!

Libya'nın başkentindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu ve işletilmesi Türklere verildi.
Kassam Tugayları'ndan siyonistlere ağır darbe
Dünya

Kassam Tugayları'ndan siyonistlere ağır darbe

Gazze'de zulmeden siyonistlere Kassam Tugayları ağır bir darbe indirdi.
Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler
Aktüel

Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler

İstanbulluların Ramazan Bayramı için tatil planları yaparken, Araplar İstanbul'da tatil geçirmeyi tercih ettiler. Otellerde doluluk oranları..
Vay uyanıklar vay! CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kayınpedere çalışmış
Gündem

Vay uyanıklar vay! CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kayınpedere çalışmış

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ekrem tarafından İBB Şehir Hatları Genel Müdürü yapıldığı dönemde kayınpederinin şirketine kıyak geç..
Çin otomotiv sektöründe bazı otomobil markaları iflas sürecine girdi!
Ekonomi

Çin otomotiv sektöründe bazı otomobil markaları iflas sürecine girdi!

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken konkordato ve iflaslar son dönemde arttı. Son zamanlarda, elektrikli otomobil endüstrisindeki reka..
CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak
Siyaset

CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'li adayı geride bırakarak Etimesgut'ta belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun, ilk yapacağı ic..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23