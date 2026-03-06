Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek
Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM, insansız sistemleri birbirine bağlayan "Multi-Domain" (Çoklu Harekât Ortamı) konseptiyle muharebe sahasında yeni bir dönem başlattı. Geliştirilen heterojen sürü mimarisi sayesinde; KARGU, TOGAN ve STM NETA gibi farklı platformlar artık koordineli ve entegre bir şekilde görev icra edebilecek. Şirket, geçtiğimiz Ocak ayında 20 adet KARGU ile gerçekleştirdiği başarılı sürü operasyonuyla bu alandaki teknolojik üstünlüğünü dünyaya kanıtladı.