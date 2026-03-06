  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Ateşle ve unut” sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı Ev hanımları yasta! Türk mutfaklarının olmazsa olmazı iflasın eşiğinde Türkiye 'artık gelsin' diye bekliyordu! Savaş çıkınca Eurofighter'ların o ülkeye gönderilmesine karar verildi Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek S-400'lerden sonra ona da izin verdiler! Türkiye'ye gelince F-35 yok Resesyon mu geliyor? BYD’nin satış rakamları çakıldı F-16 boyutunda! Süpersonik İHA testleri geçti Kimsenin sormadığı soruyu sordu! Çin mücadelesi yalan mı oldu? Hipersonik füzeler için yenilikçi yaklaşım! ABD'nin rakibi zoru başardı
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM, insansız sistemleri birbirine bağlayan "Multi-Domain" (Çoklu Harekât Ortamı) konseptiyle muharebe sahasında yeni bir dönem başlattı. Geliştirilen heterojen sürü mimarisi sayesinde; KARGU, TOGAN ve STM NETA gibi farklı platformlar artık koordineli ve entegre bir şekilde görev icra edebilecek. Şirket, geçtiğimiz Ocak ayında 20 adet KARGU ile gerçekleştirdiği başarılı sürü operasyonuyla bu alandaki teknolojik üstünlüğünü dünyaya kanıtladı.

#1
Foto - Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek

STM, insansız sistemlerde yetkinliğini Multi-Domain vizyonuyla gösteriyor. Şirket, bugüne kadar taktik insansız hava araçları alanında KARGU, ALPAGU ve KARGU FPV vurucu İHA sistemlerini; TOGAN ve STM-VTOL gözcü İHA sistemlerini; BOYGA ve BOYGA-B mühimmat bırakan İHA sistemlerini; ayrıca STM NETA insansız sualtı aracını geliştirerek sahaya kazandırdı. Multi-Domain konsepti, tüm bu sistemlerin koordineli ve entegre şekilde çalışmasını sağlıyor.

#2
Foto - Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek

Günümüzde harp ortamı, unsurların tekil başarısından ziyade koordineli hareketini zorunlu kılıyor. STM’nin geliştirdiği asimetrik güç yaklaşımı, büyük ve maliyetli sistemler yerine küçük, esnek ve insansız platformlarla yüksek etki üretmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımda insansız sistemler, operasyonun belirleyici unsurları haline gelerek karar üstünlüğü sağlayacak ve taktik kullanım anlayışını dönüştürecek.

#3
Foto - Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek

STM’nin sürü İHA teknolojileri, GNSS’ten bağımsız operasyon kabiliyeti ve yüksek otonomi seviyesine sahip yazılım altyapısı konseptin temelini oluşturuyor. Gelişmiş görsel navigasyon ve görev algoritmaları, insansız sistemlerin elektronik karıştırma ortamlarında dahi görevini sürdürmesine, sürü içinde tehdit bilgisi paylaşmasına ve dinamik görev dağılımı yapmasına imkân tanıyor.

#4
Foto - Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek

STM’nin Multi-Domain vizyonunun temelini heterojen sürü mimarisi oluşturuyor. Bu mimari, farklı tip ve kabiliyetlere sahip insansız sistemlerin aynı görev kapsamında koordineli şekilde çalışmasını sağlıyor. Keşif, baskı, alan kontrolü, sızma ve etki görevleri; hava, kara, deniz üstü ve deniz altı unsurları arasında paylaştırılarak müşterek şekilde icra edilebiliyor. Gerçek zamanlı veri paylaşımı, operasyonel esnekliği artırıyor ve çok katmanlı harekât üstünlüğü sunuyor. Ocak ayında STM, 20 adet KARGU’dan oluşan bir sürü ile canlı mühimmatlı kamikaze görevini başarıyla tamamlayarak dünyada bir ilke imza attı. Bu deneyim, su üstü, su altı, hava ve kara unsurlarını kapsayan çoklu alan sürü mimarisinin sahaya taşınması için temel oluşturuyor. Hava savunma unsurlarına yönelik kullanım senaryoları, sürü sistemlerinin geleceğin taktik harp ortamındaki rolünü ortaya koyuyor.

#5
Foto - Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek

STM, önümüzdeki dönemde otonom insansız sistemler ürün ailesini genişletmeyi hedefliyor. Uzun Menzilli Kamikaze İHA, Mini Gözcü İHA, Anti-Radyasyon Kamikaze İHA, Anti-İHA sistemleri ve Büyük Otonom Sualtı Aracı gibi yeni nesil çözümler envantere kazandırılacak. Şirket, bu yeni ürünlerle Multi-Domain yaklaşımını daha ileriye taşıyarak entegre, ölçeklenebilir ve yüksek etki gücüne sahip bir insansız sistem ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu
Dünya

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

Terör devleti İsrail'in dostu Hindistan'da orduya ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı radardan kayboldu.

ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması
Dünya

ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Orta Doğu’da artan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yöne..
ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye ile koordinasyon içinde kritik bir operasyon düzenlendi...
Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir
Dünya

Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir

Çinli akademisyen Prof. Dr. Jiang Xueqin, ABD ve İsrail’in saldırısı altındaki İran'ın, ABD üslerine saldırmak yerine birkaç tesisi vurarak ..
MİT'ten sınır ötesinde operasyon
Dünya

MİT'ten sınır ötesinde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23