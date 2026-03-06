Savunmada düşmanı titreten Türk devrimi! Kara, deniz ve hava İHA’ları artık tek beyinle hareket edecek

STM’nin Multi-Domain vizyonunun temelini heterojen sürü mimarisi oluşturuyor. Bu mimari, farklı tip ve kabiliyetlere sahip insansız sistemlerin aynı görev kapsamında koordineli şekilde çalışmasını sağlıyor. Keşif, baskı, alan kontrolü, sızma ve etki görevleri; hava, kara, deniz üstü ve deniz altı unsurları arasında paylaştırılarak müşterek şekilde icra edilebiliyor. Gerçek zamanlı veri paylaşımı, operasyonel esnekliği artırıyor ve çok katmanlı harekât üstünlüğü sunuyor. Ocak ayında STM, 20 adet KARGU’dan oluşan bir sürü ile canlı mühimmatlı kamikaze görevini başarıyla tamamlayarak dünyada bir ilke imza attı. Bu deneyim, su üstü, su altı, hava ve kara unsurlarını kapsayan çoklu alan sürü mimarisinin sahaya taşınması için temel oluşturuyor. Hava savunma unsurlarına yönelik kullanım senaryoları, sürü sistemlerinin geleceğin taktik harp ortamındaki rolünü ortaya koyuyor.