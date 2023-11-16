Savunma sanayinde büyük buluşma! Anadolu’nun en büyük organizasyonu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Hindistan, Pakistan, Sudan, Yemen gibi 14 farklı ülkeden heyetlerin katılacağı dev programda Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC, BMC Power, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi 100’ün üzerinde firma ve kurum da stant açarak, ürünlerini sergileyecek. 23-25 Kasım’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile ilgili bilgi veren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın savunma sanayinde öncü şehirlerden biri haline geldiğinin altını çizerek, sanayicileri ve sektöre ilgi duyan, yeni iş birlikleri geliştirmek isteyen herkesi programa davet etti. Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenleyecekleri 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında sektörün tüm aktörlerini bir araya getireceklerini vurgulayan Büyükeğen, 3 gün sürecek program kapsamında çok sayıda ikili iş görüşmesi ve fabrika ziyaretleri yapılacağını belirtti.