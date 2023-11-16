Savunma sanayinde büyük buluşma! Anadolu’nun en büyük organizasyonu!

Açıklamasında Konya sanayisinin savunma ana sanayi ile çalışma oranını artırmaya yönelik birçok çalışma yaptıklarını, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının da bunlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Büyükeğen, 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının sektörde Anadolu’nun en büyük organizasyonu olduğunu dile getirdi. Büyükeğen, “7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımıza, Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz gibi kurumlarımızın yanı sıra, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi ana sanayi firmalarımız stantlı katılım sağlayacaklar. Yine, sektörün hemen her alanından firmalarımız stant açarak ürünlerini burada sergileyecekler. İnşallah etkinliğimiz önceki yıllarda olduğu gibi yine dolu dolu geçecek” şeklinde konuştu.