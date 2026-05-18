Bir büyükşehir belediyesi daha CHP’den AK Parti’ye mi geçiyor? Flaş açıklama az önce geldi
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da AK Parti'ye katılacağı ileri sürüldü. Akın, hakkındaki iddialara cevap verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye genelinde birinci parti olarak çıktığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana biri büyükşehir, biri il olmak üzere toplam 17 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gibi isimlerden sonra dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. TGRT Haber'de yer alan habere göre Partisinin"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Ahmet Akın, hakkındaki iddialara cevap verdi.
CHP'den ayrılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ahmet Akın, "Bu dedikodu yapmaktır, siyaset değil. Buradan hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum.
Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim." diye konuştu.
