Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolundaki güncel muhtemel rakipleri şu şekilde:
STURM GRAZ (AVUSTURYA)
HEARTS (İSKOÇYA)
POLONYA LİGİ İKİNCİSİ (GORNIK ZABRZE, JAGIELLONIA YA DA RAKOW)
İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi durumunda ise Sturm Graz, muhtemel rakipler arasından çıkacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. İlk maç 21-22 Temmuz 2026, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak. Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.
