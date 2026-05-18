  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Spor
8
Yeniakit Publisher
Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

#1
Foto - Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

#2
Foto - Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolundaki güncel muhtemel rakipleri şu şekilde:

#3
Foto - Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

STURM GRAZ (AVUSTURYA)

#4
Foto - Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

HEARTS (İSKOÇYA)

#5
Foto - Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

POLONYA LİGİ İKİNCİSİ (GORNIK ZABRZE, JAGIELLONIA YA DA RAKOW)

#6
Foto - Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi durumunda ise Sturm Graz, muhtemel rakipler arasından çıkacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

#7
Foto - Herkes merakla bekliyordu! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. İlk maç 21-22 Temmuz 2026, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak. Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı
Dünya

San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı

San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşı Erbil Atay, yaşananları anlattı. Atay, sald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23