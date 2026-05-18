60 yıllık efsane göklere veda etti! Hava Kuvvetleri’nde radikal dönüşüm sonrası artık tüm umutlar gelecek F-16’larda
Arjantin Hava Kuvvetleri, gökyüzündeki hakimliğini yarım asırdan fazla süredir koruyan A-4AR Fightinghawk savaş uçaklarını tamamen emekli ederek 60 yıllık efsanevi Skyhawk dönemini resmen sonlandırdı. Ülkenin savunma doktrinini kökten değiştiren askeri yönetim, hava savunma kapasitesinin geleceğini tamamen Danimarka’dan tedarik edilen ve ilk 6 adedi ülkeye ulaşan F-16M filolarının üzerine inşa etmeye başladı.