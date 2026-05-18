60 yıllık efsane göklere veda etti! Hava Kuvvetleri’nde radikal dönüşüm sonrası artık tüm umutlar gelecek F-16’larda
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Arjantin Hava Kuvvetleri, gökyüzündeki hakimliğini yarım asırdan fazla süredir koruyan A-4AR Fightinghawk savaş uçaklarını tamamen emekli ederek 60 yıllık efsanevi Skyhawk dönemini resmen sonlandırdı. Ülkenin savunma doktrinini kökten değiştiren askeri yönetim, hava savunma kapasitesinin geleceğini tamamen Danimarka’dan tedarik edilen ve ilk 6 adedi ülkeye ulaşan F-16M filolarının üzerine inşa etmeye başladı.

Karar, yalnızca bir savaş uçağı platformunun emekliye ayrılması değil; aynı zamanda Arjantin’in hava savunma doktrininde köklü bir dönüşümün başlangıcı olarak değerlendiriliyor. A-4 Skyhawk ailesinin Arjantin’deki hikayesi, 1966 yılında ilk Douglas A-4B savaş uçaklarının envantere girmesiyle başladı. Daha sonra A-4C varyantlarıyla genişleyen filo, 1990’ların sonunda modernize edilen A-4AR Fightinghawk platformlarıyla yeni bir döneme taşındı.

ABD’den tedarik edilen A-4M gövdeleri üzerinden Lockheed Martin tarafından yürütülen modernizasyon programı kapsamında Arjantin’e toplam 32 adet A-4AR ve dört adet OA-4AR teslim edildi. İlk uçaklar Aralık 1997’de hizmete girdi.

Arjantin Hava Kuvvetleri’nin ana taarruz ve önleme platformu olarak görev yapan A-4AR’lar, son yıllarda ciddi operasyonel sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yapısal yorgunluk, yedek parça eksikliği, bakım-idame maliyetleri ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle filonun operasyonel kullanılabilirlik oranı giderek düştü. Süreç, Temmuz 2024’te Villa Reynolds Üssü’nde gece eğitim uçuşu sırasında meydana gelen ölümcül kazanın ardından daha kritik bir noktaya ulaştı. Kaptan Mauro Testa la Rosa’nın kullandığı A-4AR Fightinghawk’ın piste yakın bölgede düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Olayın ardından A-4AR filosu yeniden uçuş gerçekleştirmedi.

A-4AR Fightinghawk Arjantin Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, sistemin emekliye ayrılmasının; operasyonel verimlilik, ekonomik sürdürülebilirlik ve kaynakların uzun vadeli modernizasyon programlarına aktarılması amacıyla alındığı belirtildi. A-4AR Fightinghawk filosunun hizmetten ayrılmasıyla birlikte Arjantin, geçici bir süre tam operasyonel süpersonik savaş uçağı kapasitesinden yoksun kalmış oldu.

Arjantin Hava Kuvvetleri de resmi açıklamasında, teknik kapasitenin önemli bölümünün artık F-16 programına yönlendirileceğini vurguladı.Ülke, hava savunma kapasitesinin yeniden inşasını Danimarka’dan tedarik edilen F-16M savaş uçakları üzerine kuruyor. Toplam 24 uçaktan oluşması planlanan filonun şu ana kadar altı adedi Arjantin’e ulaştı.

Yeni platformun tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının yıllar sürebileceği değerlendiriliyor. Geçiş sürecinin; altyapı modernizasyonu, bakım-idame organizasyonu, teknik eğitim ve yeni operasyonel doktrinlerin oluşturulması gibi kapsamlı dönüşümleri içerdiği ifade ediliyor.

