İlik nakli olmuştu! Cansever ile ilgili şok açıklama!
Almanya'da tedavi altında olan şarkıcı Cansever'in sağlık durumuyla ilgili menajerlik şirketinden şaşırtan bir açıklama geldi.
Almanya'da tedavi altında olan şarkıcı Cansever'in sağlık durumuyla ilgili menajerlik şirketinden şaşırtan bir açıklama geldi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Cansever'in sağlık durumuna ilişkin menajerlik şirketinden yeni bir açıklama yapıldı. Almanya'da lösemi tedavisi süren sanatçının doktor tavsiyesiyle yaklaşık bir yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak kalacağı bildirildi.
1 YIL BOYUNCA UZAK KALMASI GEREKLİ Menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçımızın devam eden tedavi süreci nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak kalması gerekmektedir. Bu süreçte kapalı mekanlarda sahne alması sağlık açısından uygun görülmemektedir" ifadeleri kullanıldı.
Erhan Arı tarafından paylaşılan açıklamada, ''Cansever, tedavi süreci devam ederken stüdyo çalışmalarını sürdürecek ve yeni müzik projeleri üzerinde çalışmalarına devam edecektir. Sanatçımızın sağlık süreci titizlikle takip edilmekte olup önceliğimiz en sağlıklı şekilde yeniden sevenleriyle buluşmasıdır'' denildi.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI Ünlü sanatçının hayranları geçmiş olsun dileklerinde bulundu. / kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23