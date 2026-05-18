İlk 4 ayın otomotiv bilançosu şaşırttı! Pazardaki daralma üretime yansıdı!
Onur Yılmaz

2026’nın ilk dört ayında otomotiv sektöründe üretim ve iç pazarda daralma dikkat çekerken, otomobil üretimindeki sert düşüş sektörün seyrini değiştirdi. Toplam üretim gerilerken otomobil ihracatında da ciddi kayıp yaşandı. Buna karşın ticari araç üretimi ve ihracatındaki çift haneli artış, sektörün dengelerini koruyan en önemli gelişme oldu. Otomotiv sanayisi, 13,8 milyar dolarlık ihracat performansıyla Türkiye’nin ihracat liderliğini sürdürdü.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-nisan dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 448 bin 428 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 15 düşüşle 250 bin 276 adede gerilerken, traktör dahil toplam üretim 455 bin 526 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç üretiminde ise artış dikkat çekti. İlk dört ayda ticari araç üretimi yüzde 17 yükselirken, ağır ticari araç grubunda yüzde 20, hafif ticari araç grubunda yüzde 17 artış kaydedildi. Aynı dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranı hafif araçlarda yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 70 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat tarafında adet bazında gerileme yaşandı. Toplam otomotiv ihracatı yüzde 9 düşüşle 300 bin 718 adede inerken, otomobil ihracatı yüzde 27 azalarak 142 bin 846 adet oldu. Buna karşın ticari araç ihracatı yüzde 15, traktör ihracatı ise yüzde 19 artış gösterdi. Traktör ihracatı 4 bin 66 adede ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sanayisinin toplam ihracatı değer bazında yüzde 9 artarak 13,8 milyar dolara yükseldi. Sektör, yüzde 18 payla Türkiye’nin ihracat sıralamasındaki lider konumunu korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomobil ihracatı değer bazında yüzde 3 düşüşle 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 8, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 arttı.

2026’nın ilk dört ayında toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daralarak 382 bin 124 adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 6 gerileyerek 290 bin 870 adede indi. Ticari araç pazarında ise toplamda yüzde 6, hafif ticari araçta yüzde 9 artış yaşanırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 7 küçüldü. Ocak-nisan döneminde otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 24 olarak kaydedildi.

