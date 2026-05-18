İlk 4 ayın otomotiv bilançosu şaşırttı! Pazardaki daralma üretime yansıdı!
2026’nın ilk dört ayında otomotiv sektöründe üretim ve iç pazarda daralma dikkat çekerken, otomobil üretimindeki sert düşüş sektörün seyrini değiştirdi. Toplam üretim gerilerken otomobil ihracatında da ciddi kayıp yaşandı. Buna karşın ticari araç üretimi ve ihracatındaki çift haneli artış, sektörün dengelerini koruyan en önemli gelişme oldu. Otomotiv sanayisi, 13,8 milyar dolarlık ihracat performansıyla Türkiye’nin ihracat liderliğini sürdürdü.