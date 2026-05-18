İlk 4 ayın otomotiv bilançosu şaşırttı! Pazardaki daralma üretime yansıdı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-nisan dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 448 bin 428 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 15 düşüşle 250 bin 276 adede gerilerken, traktör dahil toplam üretim 455 bin 526 adet olarak gerçekleşti.