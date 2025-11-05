Haber Merkezi Giriş Tarihi: Savaş kapıda mı? ABD, Venezuala'ya saldırmaya niyetli!
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu koruyan askerî birlikleri hedef alma seçeneği de dahil olmak üzere, ülkeye muhtemel bir askerî müdahale için çeşitli senaryoların ve risklerin değerlendirildiği iddia edildi The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Venezuela'ya karşı harekete geçip geçmemesi gerektiği konusunda henüz bir karar vermedi.