Satılan ballar hakkında kritik uyarı

Sahte bal üretimi yapanların hem tebliğe uydurduklarını hem de ucuz fiyata sattıklarını kaydeden Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, “Sonuçta bizim kaynağımız ve Ordu’da 10 bin 500 aile geçimini arıcılık ile sağlıyor, Türkiye’de 82 bin arıcı ailesi var. İnsanların hem kazancı arttırılmalı, hem de insanların zehirlenmesi önlenmeli. Bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceğine inanıyorum." dedi.