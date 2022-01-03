2022-01-03 04:34:26 Satılan ballar hakkında kritik uyarı
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, tüketicileri sahte bala karşı uyardı.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, tüketicileri sahte bala karşı uyardı.
Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da geçtiğimiz sezon bal üretimi yüzde 45 azaldı. Gerçek bal üretiminin düşük olması, piyasada sahte balların artmasına neden oldu.
Arıcılar, gerçek balların ucuza satılamayacağını, arı ile temas etmeden bal diye üretilen bazı gıdaların ise sağlıksız olduğunu belirtiyor.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, balda yüzde 45’lik bir rekolte kaybı olmasının, sahtecilerin iştahını kabarttığını söyledi.
Market raflarında kilogramı 30 liraya satılanlar bal olmadığını söyleyen Çiftçi, “Biz, arıcılar olarak balın bizden çıkışı 35 lira. Bu arıcılardan alınmış bir bal olsa gerçekçi bir fiyatı olur. Ben, 30 liraya satılanlar bal olmadığını, insanların zehirlendiğini düşünüyorum” dedi.
Çiftçi, Sahte bal üretimi ile arıcıların emeklerinin çalındığına dikkat çekti.
Sahte bal üretimi yapanların hem tebliğe uydurduklarını hem de ucuz fiyata sattıklarını kaydeden Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, “Sonuçta bizim kaynağımız ve Ordu’da 10 bin 500 aile geçimini arıcılık ile sağlıyor, Türkiye’de 82 bin arıcı ailesi var. İnsanların hem kazancı arttırılmalı, hem de insanların zehirlenmesi önlenmeli. Bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceğine inanıyorum." dedi.
Çiftçi, "Sahte balı biz için içerisinde olduğumuz için tadından ve kokusundan anlarız ama sahtekarlar bal tebliğine de uyduruyorlar. Market raflarında 30 liraya bal olmaz, insanların bunu alıp tüketmemeleri gerekiyor. Balları bilindik yerlerden almaları gerekiyor. Bakanlığımız tarafından patentli markalar var, birlik arıcılarımızdan alınmasını öneriyorum” ifadelerine yer verdi."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23