Güney Amerika ülkesinde sıcak gelişme! Yeni cumhurbaşkanı 'maskaralık' deyip barışı bitirdi

Anayasa ve yasalar çerçevesinde güvenliği temin etme yetkinliğinin ve otoritesinin geri kazanılmasını hedeflediklerini belirten De la Espriella, şunları kaydetti: "Güvenlik, siyasi nitelikteki bir beyandan ibaret değildir. Sokaklarda, tarlalarda, nehirlerde, karayollarında ve her bir evde hissedilmelidir. Suç örgütleriyle diyalog seçeneği olmayacak, şiddette ısrar edenler savaş alanında hak ettikleri karşılığı alacak. Hükümetimde halkı silah ve dinamit kullanarak terörize edenlerin niteliğini örtbas etmek için örtmecelere başvurmak yasaktır; onlar teröristtir ve onlara hak ettikleri şekilde muamele edeceğiz."