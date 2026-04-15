Şarkılarında havlayan Lvbel C5'ten büyük skandal! AK Parti'den sert tepki
Şarkılarında havlayarak gündem olan Lvbel C5 isimli şahıs son konserinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tezahürata destek vererek büyük tepki topladı.
Lvbel C5 İstanbul'da bir konser verdi. Konser esnasında bir grup provokatörün "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına, "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine alenen hakaret edilen bu anlara ilişkin video sosyal medyada büyük tepki çekti.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medyadaki görüntüler sonrası yaptığı paylaşımda, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ay şarkıcı Hande Yener hakkında konsere esnasında attığı benzer slogan ve ifadeler gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
