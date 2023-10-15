2023-10-15 19:03:34 Sarıkamış'ta sonbahar renkleri
Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçenin doğasına, sonbahar renkleri hakim oldu.
Yılın yarısı kar altında kalan ilçenin 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'ndeki ormanların içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
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