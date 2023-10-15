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Yaşam
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Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

2023-10-15 19:03:34
Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

#1
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçenin doğasına, sonbahar renkleri hakim oldu.

#2
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

Yılın yarısı kar altında kalan ilçenin 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'ndeki ormanların içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

#4
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

#5
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

#6
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

#7
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

#8
Foto - Sarıkamış'ta sonbahar renkleri

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